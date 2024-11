LIGA MAJSTROV: Ťahákom stredy bude duel Liverpoolu s Realom Madrid

Ligová fáza LM - 5. kolo



streda 27. novembra:



18.45 CZ Belehrad - VfB Stuttgart



18.45 Sturm Graz - FC Girona



21.00 AS Monaco - Benfica Lisabon



21.00 Aston Villa - Juventus Turín



21.00 FC Bologna - OSC Lille



21.00 Celtic Glasgow - FC Bruggy



21.00 Dinamo Záhreb - Borussia Dortmund



21.00 FC Liverpool - Real Madrid



21.00 PSV Eindhoven - Šachtar Doneck







tabuľka po 4. kole:



1. FC Liverpool 4 4 0 0 10:1 12



2. Sporting Lisabon 4 3 1 0 9:2 10



3. AS Monaco 4 3 1 0 10:4 10



4. Stade Brest 4 3 1 0 9:3 10



5. Inter Miláno 4 3 1 0 6:0 10



6. FC Barcelona 4 3 0 1 15:5 9



7. Borussia Dortmund 4 3 0 1 13:6 9



8. Aston Villa 4 3 0 1 6:1 9



9. Atalanta Bergamo 4 2 2 0 5:0 8



10. Manchester City 4 2 1 1 10:4 7



11. Juventus Turín 4 2 1 1 7:5 7



12. FC Arsenal 4 2 1 1 3:1 7



13. Bayer Leverkusen 4 2 1 1 6:5 7



14. OSC Lille 4 2 1 1 5:4 7



15. Celtic Glasgow 4 2 1 1 9:9 7



16. Dinamo Záhreb 4 2 1 1 10:12 7



17. Bayern Mníchov 4 2 0 2 11:7 6



18. Real Madrid 4 2 0 2 9:7 6



19. Benfica Lisabon 4 2 0 2 7:5 6



20. AC Miláno 4 2 0 2 7:6 6



21. Feyenoord Rotterdam 4 2 0 2 7:10 6



22. Club Bruggy 4 2 0 2 3:6 6



23. Atletico Madrid 4 2 0 2 5:9 5



24. PSV Eindhoven 4 1 2 1 7:5 4



25. Paríž St. Germain 4 1 1 2 3:5 4



26. Sparta Praha 4 1 1 2 5:8 4



27. VfB Stuttgart 4 1 1 2 3:6 4



28. Šachtar Doneck 4 1 1 2 2:5 4



29. FC Girona 4 1 0 3 4:8 3



30. RB Salzburg 4 1 0 3 3:10 3



31. FC Bologna 4 0 1 3 0:5 1



32. RB Lipsko 4 0 0 4 4:9 0



33. Sturm Graz 4 0 0 4 1:6 0



34. Young Boys Bern 4 0 0 4 1:11 0



35. CZ Belehrad 4 0 0 4 4:16 0



36. SLOVAN Bratislava 4 0 0 4 2:15 0



Bratislava 26. novembra (TASR) - Program 5. kola Ligy majstrov prinesie niekoľko lákadiel, ale bez slovenskej účasti. Ligová fáza sa dostala do svojej druhej polovice a viaceré tímy chcú nabrať kurz smerom k vyraďovacej fáze. Najväčším ťahákom stredy bude konfrontácia FC Liverpool - Real Madrid.Anglický tím naposledy zdolal španielsky veľkoklub v LM v roku 2009. Táto historická štatistika neveští pre zverencov Arneho Slota nič dobré, no forma Liverpoolu vyvoláva obdiv. "The Reds" sú po 4. kolách na čele tabuľky a ako jediní sa môžu pochváliť, že ešte nestratili ani bod a majú impozantné skóre 10:1. Naposledy zdolali Leverkusen 4:0 zásluhou hetriku Luisa Diaza. S osembodovým náskokom vedie Liverpool aj domácu súťaž Premier League.Pätnásťzápasová séria Realu bez prehry v LM na jeho domácom štadióne Santiaga Bernabeu sa skončila v minulom kole, AC Miláno zvíťazilo 3:1. "," povedal tréner Carlo Ancelotti. "" dodal. Pre úspech "bieleho baletu" teda zrejme bude kľúčová hra ich defenzívy. Oba tímy sa stretli vo finále najprestížnejšej klubovej súťaže v rokoch 2018 a 2022, v oboch prípadoch sa z titulu tešili Španieli.Crvena Zvezda Belehrad hostí nemecký Stuttgart. Srbský tím nezdolal v uplynulých troch domácich zápasoch žiadny bundesligový tím ani raz, naposledy prehral 0:6 s Bayernom Mníchov v skupinovej fáze 2019/20. Na konte ešte nemá ani bod, Stuttgart naopak so 4 bodmi živí nádej na postup. "" citoval portál uefa.com obrancu nemeckého klubu Maximiliana Mittelstädta.Bez bodu je aj rakúsky Graz, ktorý navyše doma nestrelil ani jeden gól. V stredu bude hostiť Sturm španielsku Gironu, ktorá sa bude chcieť revanšovať po prehre 0:4 s Eindhovenom v uplynulom kole.Monako patrí medzi prekvapenia v tejto sezóne. V štyroch zápasoch ešte neprehralo a po pôsobivých víťazstvách nad Barcelonou, CZ Belehrad, Bolognou a remízou na ihrisku Dinama Záhreb má na konte 10 bodov. V piatom kole ho doma čaká odhodlaná Benfica Lisabon. "," uviedol tréner AS Adi Hütter.Aston Villa sa stretne doma s Juventusom Turín, oba tímy hrali proti sebe vo štvrťfinále Európskeho pohára majstrov v sezóne 1982/83. Taliansky tím išiel po celkovom skóre 5:2 do finále a pre anglický klub to bolo posledné vystúpenie v elitnej európskej súťaži až do tejto sezóny. Klub z Birminghamu má na konte 9 bodov, Juve 7. "," povedal stredopoliar Juventusu Timothy Weah. Aston Villa vo svojich uplynulých troch európskych súťažných zápasoch neinkasovala doma proti talianskemu súperovi ani raz.Naposledy však utŕžila v súťaži prehru, keď nestačila na Club Bruggy. Belgický klub bude hrať v stredu na ihrisku Celticu Glasgov, škótsky tím sa pokúsi o štvrtý triumf za sebou na domácej pôde.Premožiteľ Slovana Bratislava v uplynulom zápase privíta Borussiu Dortmund. Chorvátske Dinamo Záhreb odohralo doteraz s nemeckými klubmi 13 zápasov a ani raz nezvíťazilo.Holandský Eindhoven naposledy zdolal Gironu hladko 4:0 a pripísal si prvý triumf v súťaži. V stredu privíta ukrajinský Šachťar Doneck, ktorý pred dvoma týždňami tiež získal prvé víťazstvo po triumfe 2:1 nad Young Boys Bern.