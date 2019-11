LIGA MAJSTROV: V stredu si môže vybojovať postup až päť tímov

4. kolo skupinovej fázy LM 2019/20

utorok 5. novembra (v SEČ):



B-skupina:



18.55 Bayern Mníchov - Olympiakos Pireus /rozhoduje: Pawel Raczkowski (Poľ.)/

21.00 Crvena Zvezda Belehrad - Tottenham Hotspur / Carlos del Cerro Grande (Šp.)/



Tabuľka:



1. Bayern Mníchov 3 3 0 0 13:4 9

2. Tottenham Hotspur 3 1 1 1 9:9 4

3. Crvena zvezda Belehrad 3 1 0 2 3:9 3

4. Olympiakos Pireus 3 0 1 2 5:8 1



D-skupina:



18.55 Lokomotiv Moskva - Juventus Turín /Ruddy Buquet, (Fr.)/

21.00 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid / Damir Skomina, (Slov.)/



Tabuľka:



1. Juventus Turín 3 2 1 0 7:3 7

2. Atletico Madrid 3 2 1 0 5:2 7

3. Lokomotiv Moskva 3 1 0 2 3:5 3

4. Bayer Leverkusen 3 0 0 3 1:6 0



A-skupina:



21.00 Paríž St. Germain - FC Bruggy /Bobby Madden, (Škót.)/

21.00 Real Madrid - Galatasaray Istanbul /Felix Zwayer, (Nem.)/



Tabuľka:



1. Paríž St. Germain 3 3 0 0 9:0 9

2. Real Madrid 3 1 1 1 3:5 4

3. FC Bruggy 3 0 2 1 2:7 2

4. Galatasaray Istanbul 3 0 1 2 0:2 1



C-skupina:



21.00 Dinamo Záhreb - Šachtar Doneck /Felix Brych, (Nem.)/

21.00 Atalanta Bergamo - Manchester City /Alexej Kulbakov (Biel.)/



Tabuľka:



1. Manchester City 3 3 0 0 10:1 9

2. Dinamo Záhreb 3 1 1 1 6:4 4

3. Šachtar Doneck 3 1 1 1 4:6 4

4. Atalanta Bergamo 3 0 0 3 2:11 0

Bratislava 6. novembra (TASR) - Päť tímov si môže v stredu vybojovať postup do osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2019/20. V A-skupine si môže účasť medzi najlepšou šestnástkou zabezpečiť Paríž St. Germain, v "béčku" Bayern Mníchov, "céčku" Manchester City a v D-skupine Juventus Turín i Atletico Madrid.V Bayerne Mníchov nie je ideálna atmosféra, v sobotu Bavori podľahli v domácej súťaži na ihrisku Eintrachtu Frankfurt 1:5. Táto prehra znamenala koniec pre trénera Nika Kovača. Tím dočasne vedie Hansi Flick. Napriek tomu sú Mníchovčania favoritmi stredajšieho duelu. S Olympiakosom sa v pohárovej Európy stretli päťkrát a vo všetkých prípadoch dokázali zvíťaziť.V druhom zápase B-skupiny privíta v Belehrade Crvena Zvezda futbalistov anglického Tottenhamu Hotspur. Srbský majster chce zostať v hre o postup, na treťom mieste tabuľky stráca na druhých "kohútov" iba bod.uviedol pre klubový web kapitán Belehradu Marko Marin.Líder A-skupiny Manchester City sa v stredu predstaví na ihrisku poslednej Atalanty Bergamo. Minulý vzájomný zápas skončil jasným triumfom "Citizens" 5:1, zverenci Pepa Guardiolu sú favoritmi duelu aj tentokrát. V ďalšom zápase skupiny nastúpia proti sebe štvorbodoví Dinamo Záhreb a Šachťar Doneck.O postup do ďalšej fázy sa pokúsia v stredu v "áčku" futbalisti Paríža St. Germain, ktorí hostia FC Bruggy. Potrebujú na to zvíťaziť, no k tomu potrebujú podať lepší výkon, ako v piatkovom ligovom zápase. Na pôde Dijonu totiž prekvapivo prehrali 1:2. V stredu im chcú podobné prekvapenie pripraviť aj futbalisti Brúg.povedal pre klubový web útočník Mbaye Diagne.Real Madrid hostí Galatasaray Istanbul a po triumfe v Turecku chce zvíťaziť aj doma. Pre španielsky tím hovorí aj domáca vzájomná bilancia s tureckými tímami v európskych súťažiach. Stretol sa s nimi štyrikrát, vo všetkých zápasoch zvíťazil.Stredajšie triumfy by do osemfinále posunuli aj Juventus Turín a Atletico Madrid. Obaja však zavítajú na ihriská súperov. Taliansky majster sa predstaví na pôde Lokomotivu Moskva a Atletico nastúpi v Leverkusene proti domácemu Bayeru.