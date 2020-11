LIGA MAJSTROV: V stredu v hre aj traja Slováci, šláger v Lipsku

Program 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:



STREDA 4. novembra /v SEČ/



E-skupina:



21.00 FC Chelsea - Stade Rennes /rozhoduje: Zwayer (Nem.)/

21.00 FC Sevilla - FK Krasnodar /Brych (Nem.)/



tabuľka:



1. Chelsea 2 1 1 0 4:0 4

2. Sevilla 2 1 1 0 1:0 4

3. Krasnodar 2 0 1 1 1:5 1

4. Rennes 2 0 1 1 1:2 1



F-skupina:



18.55 Zenit Petrohrad - Lazio Rím /Dias (Por.)/

21.00 Club Bruggy - Borussia Dortmund /Skomina (Slov.)/



tabuľka:



1. Lazio 2 1 1 0 4:2 4

2. Bruggy 2 1 1 0 3:2 4

3. Dortmund 2 1 0 1 3:3 3

4. Zenit 2 0 0 2 1:4 0



G-skupina:



21.00 Ferencváros Budapešť - Juventus Turín /Grinfeld (Izr.)/

21.00 FC Barcelona - Dynamo Kyjev /Oliver (Ang.)/



tabuľka:



1. Barcelona 2 2 0 0 7:1 6

2. Juventus 2 1 0 1 2:2 3

3. Kyjev 2 0 1 1 2:4 1

4. Ferencváros 2 0 1 1 3:7 1



H-skupina:



18.55 Istanbul Basaksehir - Manchester United /Massa (Tal.)/

21.00 RB Lipsko - Paríž Saint-Germain /Marciniak (Poľ.)/



tabuľka:



1. Manchester 2 2 0 0 7:1 6

2. PSG 2 1 0 1 3:2 3

3. RB Lipsko 2 1 0 1 2:5 3

4. Basaksehir 2 0 0 2 0:4 0

Bratislava 3. novembra (TASR) - Šláger stredajšieho programu skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021 sa bude hrať v Lipsku. Domáci RB v ňom v H-skupine privíta v repríze semifinále uplynulého ročníka Paríž St. Germain. O prvé víťazstvo v tejto edícii súťaže zabojujú v rovnakej skupine hráči úradujúceho tureckého šampióna Basaksehiru Istanbul, do cesty sa im v postaví líder tabuľky Manchester United.PSG sa musí v Nemecku zaobísť bez zraneného brazílskeho útočníka Neymara, ktorý má problém s priťahovačom na stehne a mal by chýbať až do reprezentačnej prestávky. Okrem Neymara bude pre zranenie stehna chýbať aj Julian Draxler. Zdravotné problémy nepustia do zápasu ani Juana Bernata, Marca Verrattiho, Leandra Paredesa a Maura Icardiho.V sobotu sa zverenci Thomasa Tuchela naladili na zápas v LM na ihrisku Nantes, triumfovali 3:0. Víťaznú sériu natiahli na sedem stretnutí a s 21 bodmi a skóre 23:3 sú na čele tabuľky. "" uviedol stredopoliar Ander Herrera. V drese Basaksehiru by sa mal objaviť slovenský obranca Martin Škrtel, ktorý v uplynulom ligovom zápase odohral celý zápas a ihrisku Konyasporu. Jeho tím zvíťazil 2:1.Slovensko bude mať zastúpenie aj v zápase Ferencváros Budapešť - Juventus Turín. Krídelník Róbert Mak dostal v uplynulom ligovom zápase na pôde Feherváru voľno, pred týždňom v LM proti Dynamu Kyjev odohral 27 minút. "i," povedal pre klubový web tréner "Fradi" Sergej Rebrov. V druhom zápase skupiny privíta líder FC Barcelona hráčov Dynama Kyjev. Tréner Kataláncov Ronald Koeman má starosti s brankárskym postom, štart Marca Andreho ter Stegena je otázny pre zranenie kolena.V E-skupine bude chcieť pozíciu favorita v domácom stretnutí proti Rennes potvrdiť londýnska Chelsea a rovnako za víťazstvom bude chcieť mieriť aj FC Sevilla. Španielov čaká ruský zástupca FK Krasnodar.V "efku" bude chcieť získať prvé body Zenit Petrohrad, ktorý hostí Lazio Rím s Denisom Vavrom na súpiske. V Lige Petrohrad zvíťazil nad Chimki 2:0 a po rovnakom výsledku sa z bodov tešil aj nemecký Dortmund, ktorý zvíťazil v Bielefelde. Borussia sa v ďalšom zápase skupiny predstaví na pôde Club Bruggy.