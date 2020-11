Liga majstrov:Moukoko sa môže stať najmladším hráčom v histórii súťaže

Dortmund 23. novembra (TASR) - Futbalový útočník Borussie Dortmund Youssoufa Moukoko by sa mohol stať najmladším hráčom v histórii Ligy majstrov. Nemecký klub ho zaradil na súpisku pred utorkovým zápasom proti Clubu Brugge.



Tréner Borussie Lucien Favre uviedol: "Uvidíme, máme v útoku z čoho vyberať." Moukoko prišiel v sobotnom zápase bundesligy proti Herthe Berlín na ihrisko v 78. minúte deň po svojich šestnástych narodeninách a stal sa najmladším hráčom v histórii najvyššej nemeckej súťaže. Doterajší rekord Nuriho Sahina, tiež z Dortmundu, prekonal o jedenásť mesiacov, keď bývalý stredopoliar debutoval vo veku 16 rokov a 335 dní.



Ak by Moukoko proti Bruggám nenastúpil, bude mať ďalšiu šancu prekonať Celestina Babayara, ktorý debutoval v roku 1994 za Anderlecht Brusel vo veku 16 rokov a 87 dní. Favre však pripustil, že v jeho tíme príde k zmenám pre nabitý program zápasov v tejto sezóne. "Budeme pokračovať v rotácii, to je nevyhnutné. Máme hrať 10 zápasov za 30 dní, to je náročné," citovala Favreho agentúra DPA.



Dortmund vo svojom predošlom zápase LM zvíťazil v Bruggách 3:0 a vedie so šiestimi bodmi tabuľku F-skupiny.