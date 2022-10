Liga majstrov:O osude zamotaného déčka sa rozhodne až v poslednom kole

Bratislava 26. októbra (TASR) - Po stredajších dueloch futbalovej Ligy majstrov je najviac zamotaná situácia v D-skupine. Z nej môžu do vyraďovačky postúpiť všetky štyri tímy. Tottenham Hotspur vedie tabuľku s ôsmimi bodmi o bod pred dvojicou Sporting Lisabon a Eintracht Frankfurt, štvrtý je Olympique Marseille so šiestimi.



Účastník anglickej Premier League remizoval doma so Sportingom 1:1, Eintracht zdolal francúzsky tím 2:1. V poslednom kole privíta 1. novembra Marseille hráčov Tottenhamu a Sporting hostí Frankfurt.



V stredajšom zápase v Londýne sa hostia ujali vedenia v 22. minúte zásluhou Marcusa Edwardsa, domáci Rodrigo Bentancur vyrovnal desať minút pred koncom. Kapitán Tottenhamu Harry Kane potom v závere nadstaveného času skóroval, keď do šestnástky priletel center z ľavej strany. Emerson vrátil loptu na malé vápno a Kane z tesnej blízkosti rozjasal zaplnený štadión. Zaúradoval však VAR, ktorý nakoniec odhalil milimetrový ofsajd a rozhodca gól po niekoľkých minútach odvolal. Tréner domácich Antonio Conte dostal po tomto momente červenú kartu za protesty. "Veľmi ťažký zápas, typický pre Ligu majstrov. Boli tam dve veľmi odlišné časti. V prvom polčase sme hrali hlboko pod tým, čo dokážeme vyprodukovať a v druhej časti sme hrali to, čo sme mohli. Bojovali sme až do konca. Vďaka tomuto výkonu sme zostali v hre o postup, o ktorý sa pobijeme v ďalšom zápase," uviedol útočník Lucas Moura pre uefa.com.



S bodom bolo spokojný aj tréner portugalského tímu Rúben Amorim: "Je dôležitý, zaslúžili sme si ho. Tottenham bol v druhom polčase lepší a úplne nás zatlačil. Náš tím je veľmi unavený, sú tu hráči, ktorí odohrali veľa zápasov po sebe, sú to hrdinovia. V prvom polčase sme boli lepší a lepšie sme čítali hru, mali sme loptu, kde bolo treba a dobre sme bránili. V druhom sme odolávali všetci spolu, to je identita tohto tímu."



Frankfurt sa v zápase proti Marseille ujal vedenia už v 3. minúte po góle Daičiho Kamadu, no v 22. minúte vyrovnal Matteo Guendouzi. O päť minút neskôr stanovil konečný rezultát duelu domáci Randal Kolo Muani. "Bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. Od začiatku sme vedeli, aká ťažká je táto skupina. Som hrdý na tento tím, na mentalitu, ktorú aj ukázal," uviedol Oliver Glasner, tréner Frankfurtu.



Francúzi teraz musia doma zdolať Tottenham, ak chcú pomýšľať na postup. "Vzhľadom na to, čo Marseille ukázalo, si myslím, že máme kvalitu na to, aby sme to dokázali," uviedol útočník Mamadou Niang.