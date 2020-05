Liga na Faerských ostrovoch opäť od soboty,bude v dánskej i nórskej TV

Tórshavn 7. mája (TASR) - V sobotu 9. mája sa rozbehne nový ročník najvyššej futbalovej súťaže na Faerských ostrovoch. Táto krajina tak aktuálne bude v Európe po Bielorusku iba druhou, v ktorej sa bude hrať ligový futbal.



Desaťčlenná Premier League bude čeliť veľkému záujmu, pretože v čase koronakrízy zostal futbal na kontinente paralyzovaný. "Naše zápasy sa budú vysielať v dánskej a nórskej televízii. To by bolo za normálnych okolností nemysliteľné. Je to naozaj výborná príležitosť zviditeľniť sa. Svet uvidí, aký futbal sa tu hrá," povedal v rozhovore pre agentúru DPA Nemec Kevin Schindler, ktorý pracuje ako asistent hlavného trénera v klube HB Tórshavn.



Tridsaťjedenročný Schindler je bývalým nemeckým reprezentantom do 21 rokov, počas kariéry hral za Werder Brémy, St. Pauli a legionárčil v Holandsku a USA. "Trénovať sme začali už pred dvoma týždňami. Na Faerských ostrovoch neboli až také veľké bezpečnostné obmedzenia. Žiadne masky, žiadny sociálny odstup. Samozrejme, používame všade dezinfekciu, ale určite to máme ľahšie ako v Nemecku. Liga sa mala začať už pred piatimi týždňami, ale odložili ju. Zápasy sa na rozdiel od Bieloruska budú hrať bez divákov," dodal asistent v klube 23-násobného majstra krajiny.



Aj odľahlá lokalita Faerských ostrovov napomohla tomu, že v krajine evidujú menej ako 200 ľudí nakazených koronavírusom a žiadne úmrtie.