LIGA NÁRODOV: Anglicko zvíťazilo v Írsku, Nemci rozdrvili Maďarov 5:0

Liga národov - 1. kolo:

A-divízia - 3. skupina:



Nemecko - Maďarsko 5:0 (1:0)

Góly: 27. Füllkrug, 58. Musiala, 66. Wirtz, 77. Pavlovič, 81. Havertz (z 11 m)



Holandsko - Bosna a Hercegovina 5:2 (2:1)

Góly: 13. Zirkzee, 45.+2 Reijnders, 56. Gakpo, 88. Weghorst, 90.+2 Simons - 27. Demirovič, 73. Džeko



B-divízia - 1. skupina:



Ukrajina - Albánsko 1:2 (0:0) - hralo sa v Prahe

Góly: 49. Konopľa - 54. Ismajli, 66. Asani



Gruzínsko - Česko 4:1 (1:0)

Góly: 33. Kvaracchelija (z 11 m), 53. Čakvetadze, 63. Mikautadze, 66. Kočorašvili - 80. Kalvach



B-divízia - 2. skupina:



Írsko - Anglicko 0:2 (0:2)

Góly: 11. Rice, 26. Grealish



Grécko - Fínsko 3:0 (2:0)

Góly: 23. a 76. Ioannidis, 37. Källman (vlastný)



C-divízia - 4. skupina:



Faerské ostrovy - Severné Macedónsko 1:1 (1:0)

Góly: 9. Davidsen (z 11 m) - 49. Bardhi (z 11 m)



Arménsko - Lotyšsko 4:1 (2:1)

Góly: 6. Bičachčjan, 35. Dubra (vlastný), 48. Zelarajan, 86. Spertsjan - 9. Harutjunjan (vlastný)



D-divízia - 2. skupina:



Moldavsko - Malta 2:0 (2:0)

Góly: 32. Caimacov, 45.+4 Nicolaescu (z 11 m)

Bratislava 7. septembra (TASR) - Nemeckí futbalisti vstúpili do nového ročníka Ligy národov sobotňajším triumfálnym víťazstvom 5:0 nad Maďarskom. Holanďania si v tej istej 3. skupine A-divízie poradili s Bosnou a Hercegovinou 5:2.Nemci a Maďari sa spolu opäť stretli po takmer troch mesiacoch. Na nedávnych ME zvíťazili reprezentanti organizátorskej krajiny 2:0. Aj teraz v Düsseldorfe ťahali hostia za kratší koniec povrazu. Načal ich v 27. minúte Niclas Füllkrug, skutočná smršť favorita však prišla až po zmene strán. Maďarský brankár Péter Gulácsi lovil loptu zo siete celkovo päťkrát. Hostia mohli odísť z Nemecka ešte s väčším prídelom, ďalšie šance domácich však zostali nevyužité.V 2. skupine B-divízie potvrdili hráči Anglicka rolu favorita víťazstvom 2:0 na pôde Írska. V drese úradujúcich vicemajstrov Európy sa na Aviva Stadium v Dubline strelecky presadili už v úvodnej polhodine Declan Rice a Jack Grealish. Dočasný kouč hostí Lee Carsley, ktorý po ME v Nemecku nahradil vo funkcii Garetha Southgatea, tak absolvoval úspešnú premiéru na lavičke "Albionu". V druhom zápase tejto skupiny Gréci pokorili Fínov 3:0.Česi v repríze súboja zo skupinovej fázy tohtoročného európskeho šampionátu prehrali v Tbilisi s Gruzínskom nečakane hladko 1:4. Domácich viedol s kapitánskou páskou stopér bratislavského Slovana Guram Kašia, druhý gól mimoriadne efektívnych Gruzíncov strelil bývalý hráč "belasých" Giorgi Čakvetadze. Na šampionáte sa vo vzájomnom súboji zrodila remíza 1:1, Gruzínci napokon vo svojej premiére na veľkom turnaji postúpili do osemfinále, Česi stroskotali už v skupine. Ukrajinci v prechodnom domove v Prahe viedli nad Albánskom, no napokon im hostia vyfúkli všetky tri body po víťazstve 2:1.Futbalisti Faerských ostrovov remizovali v 4. skupine C-divízie so Severným Macedónskom 1:1. Oba góly padli z pokutových kopov, na presný zásah domáceho Viljormura Davidsena z 9. minúty odpovedal krátko po zmene strán Enis Bardhi. V tom istom zoskupení si Arméni poradili v Jerevane s Lotyšskom 4:1.