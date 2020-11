LIGA NÁRODOV: Česi nastúpia proti Slovensku definitívne bez Pekharta

Plzeň 16. novembra (TASR) - Český futbalový útočník Tomáš Pekhart definitívne nenastúpi v stredajšom zápase Ligy národov proti Slovensku v Plzni. Po zmätkoch spojených s jeho testami na koronavírus v pondelok opustil národný tím.



Pekhart mal minulý utorok chybný výsledok testu. Vyšlo mu, že je pozitívny na koronavírus, musel ísť do karantény a prišiel o prípravný zápas proti Nemecku v Lipsku. "Česká reprezentácia sa s Pekhartom dohodla, že už nebude čakať na jeho prípadný návrat do tímu. Hráč sa vráti do Poľska, kde sa bude pripravovať so svojim klubom Legia Varšava," uviedol pre portál idnes.cz hovorca českej reprezentácie Petr Šedivý.