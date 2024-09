LIGA NÁRODOV: Česi vybuchli na pôde Gruzínska, Provod: Absolútny skrat

Tbilisi/Londýn 8. septembra (TASR) - Českí futbalisti v úvode nového ročníka Ligy národov "vybuchli" na pôde Gruzínska. Mužstvo trénera Ivana Hašeka prehralo v 1. skupine B-divízie v Tbilisi nečakane hladko 1:4. Angličania v 2. skupine rovnakej divízie zvíťazili na pôde Írska 2:0, plný bodový zisk "Albionu" režírovala gólmi dvojica Jack Grealish a Declan Rice, ktorá v minulosti reprezentovala práve Írsko.



Česi v repríze súboja zo skupinovej fázy tohtoročného európskeho šampionátu prehrávali po úvodnom polčase 0:1 po tom, čo pokutový kop premenil v 33. minúte Chviča Kvaracchelija. Najdôležitejší úsek hry však prišiel až po zmene strán, keď Česi inkasovali trikrát v priebehu 13 minút. Presadili sa Giorgi Čakvetadze, Georges Mikautadze a Giorgi Kočorašvili. "Taký zlý výkon si v národnom tíme ani na klubovej úrovni nepamätám. Bol to absolútny skrat," uviedol český stredopoliar Lukáš Provod pre portál idnes.cz.



Vysvetlenie pre katastrofálny vstup do Ligy národov sa snažil nájsť aj líder českej kabíny. "Nejde iba o výsledok, ale tiež o hru. Jeden z najhorších zápasov, čo som kedy v národnom tíme zažil, možno ten najhorší. Dopredu sme nevymysleli nič, dozadu sme urobili veľmi veľa chýb," povedal kapitán Tomáš Souček, ktorý verí, že sa jeho mužstvo skonsoliduje a napraví dojem už v utorok na domácej pôde proti Ukrajine: "Urobíme maximum, aby sme odčinili Gruzínsko. Za tento výkon si nikto z nás nezaslúži byť v reprezentácii."



Pozíciu favoritov potvrdili Angličania. Víťaznú premiéru na lavičke vicemajstrov Európy absolvoval dočasný kouč Lee Carsley. Zaujímavosťou je, že oba presné zásahy zaznamenali hráči, ktorí si v minulosti obliekali írsky dres. Podľa očakávaní ich v Dubline domáci priaznivci "privítali" bučaním a expresívnym transparentom: "Hady sú späť". Rice sa presadil v 11. minúte a svoj gól sa rozhodol neoslavovať. "Moja babka a dedko z otcovej strany sú Íri, no už nie sú medzi nami, takže si myslím, že oslavovať by bolo neúctivé a nechcel som to urobiť. Zažil som úžasné časy, keď som hral za Írsko, v mládežníckych tímoch aj za A-tím, boli to skvelé spomienky, ktoré žijú so mnou," poznamenal pre Sky Sports stredopoliar FC Arsenal. Oslavu nevynechal ofenzívny univerzál Manchestru City. Grealish sa presadil v 26. minúte a neprekvapila ho reakcia publika: "Bolo to také, aké sme očakávali. Nemôžeme však povedať nič zlé na Írsko, obaja sme si čas strávených v jeho drese užívali. Mám v rodine veľa Írov, takže z mojej strany nie je žiadna zlá krv."



Svoju minulosť má spätú s Írskom aj nový kormidelník Anglicka. Carsley v rozmedzí rokov 1997 až 2008 obliekol počas hráčskej kariéry írsky dres dovedna 39-krát. Po stretnutí priznal, že si dokonca zmýlil cestu do hráčskej kabíny a smeroval k domácej. "Išiel som tunelom a odbočil som doprava," povedal 50-ročný kouč s úsmevom.