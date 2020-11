LIGA NÁRODOV: Slováci podľahli Česku, podľa Hamšíka vyhrali lepší tím

Česko - SLOVENSKO 2:0 (1:0)



Góly: 17. Souček, 55. Ondrášek, ŽK: Hrošovský (SR). Rozhodovali: Cakir - Duran, Ongun (všetci Tur.), bez divákov.



Česko: Vaclík (46. Koubek) - Coufal, Brabec, Kalas, Matějů - Souček, Král - Masopust (46. Černý), Darida (87. Barák), Jankto (74. Kopic) - Ondrášek (66. Vydra)



SLOVENSKO: Rodák - Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hubočan - Lobotka (62. Hrošovský) - Rusnák (62. Suslov), Kucka (67. Greguš), Hamšík, Mak (61. Šafranko) - Ďuriš (81. Schranz)

Na archívnej snímke sprava Stanislav Lobotka (Slovensko) a Václav Černý (Česko) v zápase 6. kola 2. skupiny B-divízie Ligy národov vo futbale Česko - Slovensko 18. novembra 2020 v Plzni. Foto: TASR - Martin Baumann

konečná tabuľka 2. skupiny:



1. Česko 6 4 0 2 9:5 12 - postup do A-divízie



2. Škótsko 6 3 1 2 5:4 10



3. Izrael 6 2 2 2 7:7 8



4. SLOVENSKO 6 1 1 4 5:10 4 - zostup do C-divízie

Plzeň 19. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti zostúpili do C-divízie Ligy národov. V stredu prehrali v postfederálnom derby v Plzni s Českom 0:2 a v 2. skupine B-divízie skončili poslední so štyrmi bodmi. Česi si vďaka triumfu zabezpečili postup do A-divízie.Tréner Štefan Tarkovič zaznamenal na lavičke národného tímu prvú prehru, keď po triumfe 2:1 po predĺžení v Severnom Írsku SR postúpil na budúcoročné EURO, resp. následne zdolal doma Škótsko 1:0. Duel s Českom bol pre Slovákov posledný v tomto roku. Na jar budúceho vstúpia do kvalifikácie MS 2022 v Katare, pred ME ich čakajú prípravné stretnutia a na samotnom kontinentálnom šampionáte boje v skupine s Poľskom, Švédskom a Španielskom.Česi uštedrili Slovákom štvrtú prehru za sebou, celkovo už deviatu zo štrnástich vzájomných duelov v ére samostatnosti. O triumfe domácich rozhodli Tomáš Souček a Zdeněk Ondrášek.Česko začalo od začiatku aktívne a súpera k ničomu nepúšťalo. V 3. minúte na zadnej tyčke netrafil do priestoru brány Matějů. V 6. minúte pohotovo vypálil Ondrášek, Rodák skvelým zákrokom vytesnil na tyč. Česi sa lepšie dopĺňali, dobre kombinovali, hostia pôsobili úplne bezzubo. V 17. minúte Ondrášek hlavou vypustil po dobrom centri ešte lepší projektil, ale Rodák bol opäť excelentný a vyrazil na roh. Z neho však už Česi skórovali, keď Janktov center usmernil hlavou nechytateľne do siete Souček. Domáci potom akoby uvoľnili priestor súperovi, aby ten čosi musel vymyslieť, no hosťom sa to nedarilo. Slováci prvýkrát nebezpečne zahrozili až v 31. minúte, keď spätnú prihrávku Maka na Kucku česká obrana v poslednej sekunde zblokovala na roh. O desať minút ešte v nádejnej pozícii vystrelil vysoko nad Souček.Česi poslali do druhého polčasu namiesto Vaclíka Koubeka a prekonať ho mohol v 49. minúte po prihrávke od Maka tvrdou strelou Pekarík, no Koubek vyrazil. Slováci akoby sa nadýchli k chvíľkovej prevahe, ale tú súper opäť rýchlo prebral a výsledkom bol gól Ondráška v 55. minúte. Útočník ČR bol na malom vápne po prihrávke od Černého sám a zakončil nekompromisne aj s malým tečom Gyömbéra - 2:0. O kontaktný gól sa pokúsil Mak, po šikovnej narážačke s Rusnákom ale trafil len bočnú sieť. Po hodine hry vystriedal tréner hostí Tarkovič trio hráčov a na plochu sa dostal aj debutant Suslov. Ten sa tak stal najmladším hráčom so štartom v národnom A-tíme vo veku 18 rokov, 5 mesiacov a 11 dní. V 70. minúte vysunul do behu Král Jankta, domácemu hráčovi v poslednom momente vypichol loptu Gyömbér. V záverečnej dvadsaťminútovke boli síce hostia častejšie na polovici Čechov, no nedarilo sa im vytvoriť si čistú príležitosť. Domáci boli v defenzíve skalopevní a bez väčších problémov priviedli duel do víťazného konca."Myslím si, že vyhral lepší tím. Česi pôsobili na ihrisku lepšie, mali viac šancí, boli nebezpečnejší, takže vyhrali zaslúžene. Určite sme chceli hrať lepšie, ako to bolo. Určite nás mrzí zostup do C-divízie, bolo to derby a opäť sme nedokázali zdolať Čechov. Novembrový zraz bol náročný, vyhrali sme dva z troch zápasov, musíme sa pozerať dopredu."Víťazné české série zhatili nádeje slovenských futbalistov na záchranu v B-divízii Ligy národov 2020/2021. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča v stredu uzavreli účinkovanie v 2. skupine prehrou 0:2 v Plzni po slabučkom ofenzívnom výkone a v treťom ročníku súťaže budú hrať len v "C" úrovni.SR obsadila posledné miesto so štyrmi bodmi, keď získala body len za remízu v Izraeli (1:1) a domáce víťazstvo so Škótskom (1:0). Česko zdolalo postfederálneho rivala vďaka gólom Tomáša Součeka v prvom, resp. Zdeněka Ondráška v druhom polčase už štvrtýkrát za sebou. V Plzni sa mu darí, domáci tam zvíťazili vo všetkých siedmich doterajších zápasoch. Prispel k tomu však aj súper zo Slovenska, ktorý vo štrnástom vzájomnom zápase zaknihoval už deviatu prehru.Tarkovič sa vrátil k systému s dvoma krídlami, čo v pozápasovom hodnotení vysvetlil slovami: "Hráči na postoch krídelníkov Albert Rusnák aj Róbert Mak zaostali za očakávaniami. Po postupe na EURO 2020 po triumfe 2:1 pp v Severnom Írsku a následnej výhre nad Škótmi v LM si optimisti mysleli, že môže prísť aj tretie víťazstvo Tarkoviča po výmene Pavla Hapala. Česi však tieto úvahy pomerne jednoznačne roztrhali na franforce. "" hodnotil kouč SR.Slováci v záchranárskej kalkulácii nutne potrebovali vyhrať v Plzni a čakať na pomoc Škótov, ktorí nesmeli prehrať v Izraeli. Nenaplnila sa ani jedna podmienka a tak postup do A-divízie mohli oslavovať domáci. "dodal 47-ročný tréner, ktorému začiatkom decembra prezident SFZ Ján Kováčik pred výkonným výborom zväzu navrhne riadnu zmluvu pre ME aj kvalifikáciu MS 2022 v Katare.Tarkovič opäť poslal do ohňa stopérsku dvojicu v inom zložení, keď Ľubomíra Šatku so zdravotným problémom vedľa Milana Škriniara nahradil Norbert Gyömbér. "vysvetlil bývalý kouč Žiliny, Košíc či Prešova, ktorý celkovo novembrový asociačný termín napriek vypadnutiu do C-divízie hodnotí pozitívne. "Jubilejný 300. zápas v histórii slovenskej futbalovej reprezentácie mal veľmi trpkú príchuť. Obranca Milan Škriniar na pozápasovej online tlačovej konferencii porovnal oba duely s postfederálnym rivalom v 2. skupine, pomenoval najväčšiu slabinu mužstva a tiež celkovo zhodnotil novembrový asociačný termín zo slovenského pohľadu.V septembri na bratislavskom Tehelnom poli Česi vyhrali 3:1 po suverénnom a dominantnom výkone. Mužstvo domácich vtedy ešte viedol český kouč Pavel Hapal, ktorého však po októbrových prehrách v Škótsku a doma s Izraelom nahradil Štefan Tarkovič. Ten s tímom po triumfe 2:1 pp v Severnom Írsku postúpil na budúcoročné ME a ako bonus pridal aj domácu výhru 1:0 nad Škótskom v LN. Do tretice už ale "" nefungovala a Česi pomerne jednoznačne uštedrili rivalovi štvrtú prehru za sebou vo vzájomných dueloch. "" uviedol Škriniar. "" povedal najlepší futbalista SR za minulý rok.O zostupe Slovákov podľa 25-ročného stopéra Interu Miláno rozhodli najmä súboje v Izraeli, v Škótsku a doma s Izraelom. "" povedal líder národného tímu, ktorý odmietol, že by sa na slabom výkone SR v Plzni podpísala fyzická únava: "Opora defenzívy napriek zostupu hodnotí november pozitívne: "