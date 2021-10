Dvojgólový Torres: Teraz už môžeme začať myslieť na finále

Miláno 7. októbra (TASR) - Futbalisti Talianska sa v domácom prostredí nestanú víťazmi 2. ročníka Ligy národov. Úradujúcim majstrom Európy v stredu v úvodnom semifinále finálového turnaja v Miláne pripravil prehru 1:2 rival zo Španielska. Dvoma gólmi v prvom polčase ju zariadil Ferran Torres a Španieli tak "azúrovým" ukončili rekordnú šnúru 37 zápasov bez prehry. V domácom prostredí v súťažnom zápase je dokonca prvou prehrou od septembra 1999, keď Dáni zvíťazili na talianskej pôde 3:2.



"La Furia Roja" si v nedeľu tiež na San Sire zahrá o trofej proti víťazovi štvrtkového turínskeho duelu medzi Belgickom a Francúzskom (Turín, 20.45), domácim zostalo stretnutie o tretie miesto. Taliani od 42. minúty dohrávali bez vylúčeného kľúčového stopéra Leonarda Bonucciho, ktorý vo výskoku fauloval lakťom kolegu kapitána Sergia Busquetsa a po druhej žltej karte musel z ihriska. Španieli strelil gól do šatne, v druhom polčase mali ešte ďalšie šance na tretí gól, no nepremenili ich. Tréner domácich Roberto Mancini sa snažil otočiť kormidlom zápasu, prestriedal a poslal do hry čerstvých hráčov, no tí v závere už len dokázali znížiť vďaka Lorenzovi Pellegrinimu.



"Prehra a ukončenie rekordnej série raz muselo prísť. A radšej nech je to teraz, ako vo finále MS či EURO. Tento zápas nás napriek prehre urobí silnejšími. Pomôže nám uvedomiť si, že máme naozaj výborný výber," citovala agentúra AP Manciniho, ktorý v pozápasovom hodnotení uviedol: "Prvý polčas sa pokojne mohol skončiť 1:1. Španieli hrali veľmi technicky a my sme si mali dávať väčší pozor, aby sme nedostali druhý gól. Proti španielskym hráčom, ktorí vedia podržať loptu na kopačkách, sa hrá ťažko v jedenástich, nieto ešte s desiatimi. Potrebovali sme svieže nohy a tak som poslal v druhom polčase na ihrisko niekoľkých čerstvých hráčov, čo nám pomohlo."



"Prehrali sme po dlhom čase, po prekonaní svetového rekordu 37 zápasov bez prehry. Raz to muselo prísť, škoda, že práve teraz. Španieli si zaslúžia uznanie. Už aj keď sa hralo 11 na 11, robili nám ťažkosti. Vylúčenie bol pre nás tvrdý úder. Mali sme sa vyhnúť inkasovaniu druhého gólu tesne pred prestávkou," zhodnotil pre web UEFA útočník domácich Federico Chiesa. Zápas na San Sire si priamo v hľadisku pozrelo 37.000 divákov, ktorí sa však škaredo zachovali k domácemu brankárovi Gianluigimu Donnarummovi. Ten prestúpil práve z AC Miláno do Paríža St. Germain, čo mu fanúšikovia stále neodpustili a tak každý jeho dotyk s loptou sprevádzal silný piskot. "Dosť nás to nahnevalo. Hrať za Taliansko nie je hrať za klub. Nemali to robiť. Taliansko je Taliansko a to by malo byť nad všetkým," vyjadril sa Mancini.



Mužom zápasu podľa UEFA sa stal Torres, ktorý musel v 49. minúte striedať pre zdravotné problémy. Nedeľné finále by však nemal zmeškať. "Už dlhší čas hráme dobrý futbal. Sme mladý tím a toto víťazstvo je ďalší krok. Víťazstvo v Taliansku nad Talianskom, to je veľké. Teraz už môžeme začať myslieť na finále," uviedol útočník Manchestru City. Španieli odplatili súperovi prehru v jedenástkovom rozstrele v semifinále letného EURO 2020. Stredopoliar Gavi z FC Barcelona sa vo veku 17 rokov a 60 dní stal najmladším debutantom v histórii španielskej reprezentácie. Nastúpil v základnej zostave a prekonal 85-ročný rekord Angela Zubietu Redonda, ktorý si v roku 1936 v prípravnom zápase proti československému tímu premiérovo obliekol najcennejší dres vo veku 17 rokov a 284 dní.



Víťazi najmä v prvom polčase hrali výborne, tréner Luis Enrique pochopiteľne neskrýval radosť: "Zápas sa pre nás vyvinul nádherným spôsobom. Bol to duel dvoch rivalov, ktorí si nič nedarovali a ukázali tú najvyššiu kvalitu. Môj tím vyzeral nebezpečne, súpera sme tlačili. Som šťastný, ako to dopadlo. Výborne sme bránili tým, že sme súpera vysoko napádali, hrali odvážne a ukázali skvelý prístup. Víťazstvo však netreba preceňovať, bol to pre nás iba jeden zápas, žiaden historický triumf."