LIGA NÁRODOV: Hapal má na výber, do bránky pôjde Kuciak alebo Rodák

Netanya 6. septembra (TASR) - Tréner futbalistov Slovenska má najväčšie starosti so zložením obrany. Pavel Hapal ich riešil už pred piatkovým premiérovým zápasom Ligy národov 2020/2021 proti Česku (1:3), tentoraz mu pribudli ďalšie. Nie všetci hráči sú totiž zdravotne v poriadku a o zostave, ktorá v pondelok o 20.45 SELČ vybehne v izraelskej Netanyi proti domácim, rozhodne situácia po nedeľňajšom večernom tréningu.



Slováci si chcú po zbabranom štarte v novej edícii LN napraviť chuť, no vedia, že to nebude jednoduché. Izraelčanov navyše hreje cenný bod v tabuľke 2. skupiny B-divízie, ktorý získali na pôde Škótska. Zverenci Andiho Herzoga tam remizovali 1:1. "Povedali sme si po zápase s Českom nejaké veci, prebrali sme si ho. Videli sme, ako vyzeral zápas z tribúny, a verím, že to tentokrát bude vyzerať inak. Veľa skúseností s izraelským futbalom nemám, ale tréneri nám dali dosť informácií. Výsledok zo Śkótska je pre nich dobrý, ale my musíme napraviť to, čo sme pobabrali proti Čechom," vyhlásil kapitán Juraj Kucka.



Tridsaťtriročný stredopoliar mal v piatkovom dueli po prvý raz na rukáve kapitánsku pásku. Väčšiu zodpovednosť vníma a po zápase v Izraeli by si želal dobrý výsledok: "Musíme ísť inak nastavení ako do predošlého duelu. Musíme odovzdať maximum, aby sme sa po stretnutí každému dokázali pozrieť do očí."



Tréner Hapal tiež verí, že to tentoraz bude z pohľadu jeho zverencov veselšie: "Sme si vedomí, že sme spackali prvý zápas, ale verím, že to tentokrát bude o niečom inom a že dokážeme kvalitnejšou hrou a pohybom odovzdať lepší výkon ako proti Čechom."



Kormidelníkovi Slovenska však robí starosti zloženie základnej jedenástky. Do Izraela nemohli vycestovať Peter Pekarík, Ondrej Duda a Adam Zreľák, ktorých nepustili kluby, v zápase proti Česku sa zranil obranca Lukáš Štetina. Zdravotné problémy mal aj Branislav Niňaj, ktorý tiež zostal doma. Hapal priznal, že problémov je viac: "Máme problémy nielen s hráčmi, ktorí nepricestovali, ale ani niektorí ostatní nie sú fit. O zostave sa rozhodneme po tréningu."



Zatiaľ nie je jasné ani to, či na trávnik vybehne trojica obrancov ako proti ČR, alebo či budú hrať Slováci v štvorčlennej línii. Hapal však prezradil, že do bránky pôjde jeden z dvojice Marek Rodák, Dušan Kuciak. "Máme nachystané oba varianty, ale rozhodneme sa podľa zdravotného stavu. Kto pôjde do bránky, vieme na 90 percent, rozhodneme sa ešte definitívne po tréningu. Ale môžem povedať, že to bude jeden z tejto dvojice," povedal český kouč.



Realizačný tím už videl zápas Izraelčanov v Škótsku, Hapal vie, kde má súper prednosti: "Izrael je veľmi technické mužstvo a záležať bude aj na tom, aké bude počasie. To podľa mňa bude hrať dôležitú úlohu. Ale myslím si, že sme na súpera dobre pripravení. Každopádne kompaktný výkon bude presne to, čím by sme sa mohli presadiť."



Vyslaný redaktor TASR Michal Runák