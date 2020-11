Liga národov: Holandsko zdolalo Bosnu a poslalo ju do B-divízie

Liga národov 2020/2021 - 5. kolo:



A-divízia



1. skupina:



Amsterdam



Holandsko - Bosna a Hercegovina 3:1 (2:0)



Góly: 6. a 14. Wijnaldum, 55. Depay - 63. Prevljak





B-divízia



3. skupina:



Istanbul



Turecko - Rusko 3:2 (2:1)



Góly: 26. Karaman, 32. Ünder, 52. Tosun (z 11 m) - 11. Čeryšev, 57. Kuzjajev, ČK: 24. Semjonov (Rus.)





4. skupina:



Cardiff



Wales - Írsko 1:0 (0:0)



Gól: 67. Brooks, ČK: 90.+4 Hendrick (Ír.)





Sofia



Bulharsko - Fínsko 1:2 (0:2)



Góly: 67. Iliev (z 11 m) - 7. Pukki, 45.+1 Lod





Tabuľka:



1. Wales 5 4 1 0 4:0 13



2. Fínsko 5 4 0 1 6:2 12



3. Írsko 5 0 2 3 1:4 2



4. Bulharsko 5 0 1 4 2:7 1

C-divízia



2. skupina:



Skopje



Severné Macedónsko - Estónsko 2:1 (1:0)



Góly: 29. Tričkovski, 69. Stojanovski - 52. Sappinen





Batumi



Gruzínsko - Arménsko 1:2 (0:1)



Góly: 65. Vako (z 11 m) - 33. Ghazarjan, 86. Adamjan



Tabuľka:



1. Severné Macedónsko 5 2 3 0 9:7 9



2. Arménsko 5 2 2 1 8:6 8



3. Gruzínsko 5 1 3 1 6:6 6



4. Estónsko 5 0 2 3 5:9 2



4. skupina:



Minsk



Bielorusko - Litva 2:0 (2:0)



Góly: 5. Jablonskij, 20. Ebong





Tirana:



Albánsko - Kazachstan 3:1 (2:1)



Góly: 16. Cikalleshi, 23. Ismajli, 61. Manaj (z 11 m) - 25. Abiken



Tabuľka:



1. Bielorusko 5 3 1 1 8:5 10



2. Albánsko 5 2 2 1 5:2 8



3. Litva 5 1 2 2 3:6 5



4. Kazachstan 5 1 1 3 4:7 4

Bratislava 15. novembra (TASR) - Holandskí futbaloví reprezentanti zvíťazili v nedeľnom stretnutí 1. skupiny A-divízie Ligy národov v Amsterdame nad Bosnou a Hercegovinou 3:1. Dostali sa na čelo tabuľky, po piatich kolách majú na konte 8 bodov. V skupine sa ešte večer hrá duel Taliansko - Poľsko v Reggio Emilii."Oranjes" v prvom polčase profitovali z rýchlych gólov liverpoolskeho Georginia Wijnalduma, v druhom polčase zvýšil na rozdiel triedy Memphis Depay. Po hodine hry len dve minúty po svojom príchode na ihrisko znížil Smail Prevljak. Bosna má na konte iba dva body a nedeľná prehra v Amsterdame pre ňu znamená zostup do B-divízie.Debutant na budúcoročnom EURO z Fínska zvíťazil v Bulharsku 2:1 a s 12 bodmi je v tabuľke 4. skupiny B-divízie na druhom mieste. O postup do elitnej úrovne si zahrá v stredu vo Walese, ktorý doma zdolal Írsko 1:0. "Draci" majú na Fínov jednobodový náskok, tretí Íri na posledné Bulharsko tiež. V 3. skupine B-divízie uspelo Turecko doma s lídrom Ruskom 3:2. Hostia viedli 1:0, ale v 24. minúte prišli o vylúčeného Andreja Semjonova a dostali tri góly. Hoci znížili, už nezabodovali a zaknihovali prvú prehru.Futbalisti Severného Macedónska zvíťazili v 2. skupine C-divízie na domácej pôde v Skopje nad Estónskom 2:1. Čerstvý účastník EURO 2020 vyťažil tri body po góloch Ivana Tričkovského a Vlatka Stojanovského, hosťom nestačil presný zásah Rauna Sappinena. Severné Macedónsko je lídrom tabuľky bez prehry s 9 bodmi, Estónci sú poslední s dvoma bodmi. Prehra pre nich znamená zostup do D-divízie. V druhom súboji skupiny gruzínski zverenci slovenského trénera Vladimíra Weissa doma prehrali s Arménskom 1:2.