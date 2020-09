LIGA NÁRODOV: Holandsko zdolalo Poľsko, Taliansko remizovalo s Bosnou

A-divízia - 1. skupina:



Amsterdam



Holandsko - Poľsko 1:0 (0:0)



Gól: 61. Bergwijn





Florencia



Taliansko - Bosna a Hercegovina 1:1 (0:0)



Góly: 67. Sensi - 57. Džeko





tabuľka:



1. Holandsko 1 1 0 0 1:0 3



2. Bosna a Hercegovina 1 0 1 0 1:1 1



Taliansko 1 0 1 0 1:1 1



4. Poľsko 1 0 0 1 0:1 0



B-divízia - 1. skupina:



Oslo



Nórsko - Rakúsko 1:2 (0:1)



Góly: 66. Haaland - 35. Grigoritsch, 54. Sabitzer (z 11 m)





Bukurešť



Rumunsko - Severné Írsko 1:1 (1:0)



Góly: 25. Puscas - 86. Whyte. ČK: 39. Magennis (S. Ír.) po 2. ŽK





tabuľka:



1. Rakúsko 1 1 0 0 2:1 3



2. Rumunsko 1 0 1 0 1:1 1



Severné Írsko 1 0 1 0 1:1 1



4. Nórsko 1 0 0 1 1:2 0



C-divízia - 4. skupina:



Vilnius



Litva - Kazachstan 0:2 (0:1)



Góly: 3. Zajnutdinov, 86. Kuat





Minsk



Bielorusko - Albánsko 0:2 (0:1)



Góly: 23. Cikalleshi, 79. Bare





tabuľka:



1. Albánsko 1 1 0 0 2:0 3



Kazachstan 1 1 0 0 2:0 3



3. Bielorusko 1 0 0 1 0:2 0



Litva 1 0 0 1 0:2 0



Bratislava 4. septembra (TASR) - Holandskí futbalisti sú po úvodnom kole na čele 1. skupiny A-divízie Ligy národov. V piatkovom domácom stretnutí zdolali Poliakov 1:0, v ďalšom zápase tejto skupiny remizovalo Taliansko na vlastnej pôde s Bosnou a Hercegovinou 1:1.Holanďania nastúpili v Amsterdame pod vedením dočasného trénera Dwighta Lodewegesa. Doterajší asistent nahradil Ronalda Koemana, ktorý zamieril na klubovú úroveň do FC Barcelona. Po bezgólovom prvom polčase strelil rozhodujúci zásah v 61. minúte Steven Bergwijn, ktorému po centri do päťky naservíroval loptu pred odkrytú bránku Hans Hateboer. Poľský tréner Jerzy Brzeczek nechal odpočívať Roberta Lewandowského, ktorý dostal voľno po finálovom turnaji Ligy majstrov, a jeho zverenci nedokázali bez kanoniera Bayernu Mníchov skórovať.Vo Florencii sa vedenia ujali hostia v 57. minúte zásluhou útočníka Edina Džeka z AS Rím. Domácim sa podarilo vyrovnať o desať minút neskôr, keď sa presadil Stefano Sensi. Taliansko a Bosna a Hercegovina sú po deľbe bodov spoločne na druhom mieste, Poľsko je posledné.V 1. skupine B-divízie zvíťazilo Rakúsko na trávniku Nórska 2:1. Rumunsko remizovalo na domácom ihrisku so Severným Írskom 1:1, hostia vyrovnali v závere riadneho hracieho času, hoci už od 39. minúty dohrávali bez vylúčeného Josha Magennisa, ktorý sa porúčal pod sprchy predčasne po dvoch žltých kartách. Kazachstan uspel vo 4. skupine C-divízie na litovskej pôde 2:0, Albánsko vyhralo v Bielorusku 2:0.