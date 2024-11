LIGA NÁRODOV: Kanea prekvapilo, že nebol v základe na pôde Grécka

Atény 17. novembra (TASR) - Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane priznal prekvapenie z toho, že vo štvrtkovom zápase 2. skupiny B-divízie Ligy národov na pôde Grécka (3:0) nastúpil až od 66. minúty. Podľa vlastných slov sa však neobáva o svoju dlhodobú budúcnosť v národnom tíme.



Kanonier Bayernu Mníchov by sa mal predstaviť v nedeľnom zápase Ligy národov proti Írsku. "Bol som mierne v šoku, keď mi to tréner povedal. Nebol som z toho však na dne, chápal som ho. Myslím si, že je to neoddeliteľnou súčasťou kapitánstva. Niekedy skrátka musíte brať veci s nadhľadom. Ja som povedal, že chcem nastúpiť v každom zápase, ale pochopil som krok trénera. Bolo to však pre mňa nové," vyjadril sa Kane podľa agentúry DPA.



V januári prevezme anglickú reprezentáciu Thomas Tuchel po dočasnom koučovi Lee Carsleym. Kane sa s nemeckým kormidelníkom stretne po tom, čo ho vlani v lete priviedol do Mníchova. "Verím, že nám dá príležitosť získať titul majstrov sveta. Jeho národnosť nie je problém, všetci chceme vyhrať. FA našla kandidáta, o ktorom predpokladala, že bude pre nás najlepší," dodal 31-ročný Kane.