Liga národov: Mancini nominoval aj nováčikov Pessinu a Calabriu

Nominácia Talianska:



Brankári: Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (AC Miláno), Alex Meret (SSC Neapol), Salvatore Sirigu (AC Turín).



Obrancovia: Francesco Acerbi (Lazio Rím), Cristiano Biraghi (AC Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus Turín), Davide Calabria (AC Miláno), Domenico Criscito (FC Janov), Danilo D'Ambrosio (Inter Miláno), Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapol), Emerson (FC Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Gianluca Mancini (AS Rím), Angelo Ogbonna (West Ham United), Luca Pellegrini (FC Janov), Alessio Romagnoli (AC Miláno), Leonardo Spinazzola (AS Rím).



Stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Gaetano Castrovilli (AC Fiorentina), Bryan Cristante (AS Rím), Roberto Gagliardini (Inter Miláno), Jorginho (FC Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo Calcio), Lorenzo Pellegrini (AS Rím), Matteo Pessina (Atalanta Bergamo), Roberto Soriano (Bologna FC), Sandro Tonali (AC Miláno).



Útočníci: Andrea Belotti (AC Turíno), Domenico Berardi (Sassuolo Calcio), Federico Bernardeschi (Juventus Turín), Francesco Caputo (Sassuolo Calcio), Federico Chiesa (Juventus Turín), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Ciro Immobile (Lazio Rím), Lorenzo Insigne (SSC Neapol), Moise Kean (Paris Saint-Germain), Kevin Lasagna (Udinese Calcio), Riccardo Orsolini (FC Bologna), Pietro Pellegri (AS Monaco)



Florencia 7. novembra (TASR) – Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini oznámil menoslov 41-členného kádra na najbližšie zápasy národého výberu. Veľký počet nominovaných zdôvodnil otáznikmi v súvislosti s problémami, ktorými nomináciu ovplyvňuje pandémia koronavírusu.Nominovaní hráči zo šiestich klubov – Fiorentiny, FC Janov, Interu Miláno, Lazia Rím, AS Rím a Sassuola - sú v súčasnosti v domácej karanténe, vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 v ich kluboch. Agentúra AP pripomína, že sám Mancini musel zostať v izolácii po tom, čo v piatok potvrdili, že mal pozitívny nález v rámci rutinných testov.Prvý štart za reprezentáciu si môžu medzi nominovanými zapísať záložník Atalanty Matteo Pessina a obranca AC Miláno Davide Calabria, na druhej strane, po štyroch rokoch bol na reprezentačný zraz opäť povolaný stredopoliar Bologne Roberto Soriano.Taliani sa v stredu 11. novembra stretnú v prípravnom zápase s Estónskom, následne hrajú doma s Poľskom (15.11.) a vonku s Bosnou a Hercegovinou (18.11.), týmito zápasmi zakončia účinkovanie v aktuálnej edícii Ligy národov UEFA.