LIGA NÁRODOV: Nad štartom Calafioriho proti Izraelu visí otáznik

Budapešť 8. septembra (TASR) - Nad štartom talianskeho futbalového reprezentanta Riccarda Calafioriho v pondelkovom zápase Ligy národov proti Izraelu v Budapešti visí otáznik. Zadák "squadry azzurra" si privodil zranenie lýtka v piatkovom stretnutí v Paríži, v ktorom hostia zdolali domácich Francúzov 3:1.



Dvadsaťdvaročný Calafiori, ktorý v lete prestúpil z Bologne do Arsenalu Londýn, neabsolvoval podľa periodika Gazzetta dello Sport sobotňajší tréning. S výpravou síce odletel do Budapešti, no je v intenzívnej opatere lekárov a o jeho štarte v stretnutí s Izraelom sa rozhodne pravdepodobne až v poslednej možnej chvíli.