Liga národov: Nemecko zvíťazilo na Ukrajine, Španielsko lídrom tabuľky

Liga národov 2020/2021



A-divízia - 4. skupina:

Madrid



Španielsko - Švajčiarsko 1:0 (0:0)



Gól: 14. Oyarzabal





Kyjev

Ukrajina - Nemecko 1:2 (0:1)



Góly: 76. Malinovskij (z 11 m) - 20. Ginter, 49. Goretzka





tabuľka:



1. Španielsko 3 2 1 0 6:1 7



2. Nemecko 3 1 2 0 4:3 5



3. Ukrajina 3 1 0 2 3:7 3



4. Švajčiarsko 3 0 1 2 2:4 1





C-divízia - 1. skupina:

Podgorica



Čierna Hora - Azerbajdžan 2:0 (1:0)



Góly: 9. Jovetič, 72. Ivanovič





Luxemburg

Luxembursko - Cyprus 2:0 (2:0)



Góly: 12. a 26. Sinani





tabuľka:



1. Čierna Hora 3 3 0 0 5:0 9



2. Luxembursko 3 2 0 1 4:2 6



3. Azerbajdžan 3 1 0 2 2:4 3



4. Cyprus 3 0 0 3 0:5 0





D-divízia - 1. skupina:

Tórshavn



Faerské ostrovy - Lotyšsko 1:1 (1:1)



Góly: 28. Faero - 25. Ikaunieks





Andorra la Vella

Andorra - Malta 0:0





tabuľka:



1. Faerské ostrovy 3 2 1 0 5:3 7



2. Lotyšsko 3 0 3 0 2:2 3



3. Malta 3 0 2 1 3:4 2



4. Andorra 3 0 2 1 0:1 2





2. skupina:

Vaduz



Lichtenštajnsko - Gibraltár 0:1 (0:1)



Gól: 10. De Barr





tabuľka:



1. Gibraltár 2 2 0 0 2:0 6



2. Lichtenštajnsko 2 1 0 1 2:1 3



3. San Maríno 2 0 0 2 0:3 0

Bratislava 11. októbra (TASR) - Až na siedmy pokus sa nemeckí futbalisti tešili z premiérového triumfu v Lige národov. Zverenci Joachima Löwa vyhrali na pôde zdecimovanej Ukrajiny 2:1, no v závere sa opäť triasli o víťazstvo. V ďalšom stretnutí 4. skupiny A-divízie nezaváhali doma Španieli a vďaka tesnému víťazstvu 1:0 nad Švajčiarskom natiahli sériu bez prehry vo všetkých súťažiach na 15 zápasov.Nemci boli v Kyjeve v pozícii jasného favorita, pretože ukrajinskému trénerovi Andrijovi Ševčenkovi chýbalo pre koronavírus a zranenia až štrnásť hráčov. Löw spravil deväť zmien v základnej zostave v porovnaní so stredajším prípravným zápasom, v ktorom Nemci len remizovali doma s Tureckom 3:3. Do tímu sa vrátil Toni Kroos, aj hráči Bayernu Mníchov a RB Lipsko, ktorých tréner v stredu šetril.Nemci boli lepším tímom a po góloch Matthiasa Gintera a Leona Goretzku, ktorý potrestal veľký kiks brankára Georgija Buščana, viedli 2:0. V závere sa však opäť strachovali o víťazstvo, pretože štvrťhodinu pred koncom znížil z jedenástky Ruslan Malinovskij.povedal pre televíziu ARD Ginter, ktorý strelil svoj druhý reprezentačný gól. Napriek tomu, že situácia na Ukrajine a zvlášť v Kyjeve nie je v súvislosti s koronavírusom priaznivá, miestne úrady dovolili zaplniť 70-tisícový Olympijský štadión na 30 percent, a tak duel sledovalo 17.573 divákov.Tréner Nemcov bol po zápase spokojný len s víťazstvom.okomentoval Löw faul Niklasa Süleho na Romana Jaremčuka.dodal kormidelník Nemcov, ktorý bol po sérii neúspešných výsledkov pod paľbou kritiky médií aj bývalých reprezentantov, či trénerov. Nemci čakali na víťazstvo takmer roku, po koronakríze zaznamenali len tri remízy so Španielskom, Švajčiarskom a Tureckom. Najbližšie ich v LN čaká v utorok Švajčiarsko.Španielski futbalisti si udržali vedúcu pozíciu v 4. skupine, keď im na víťazstvo nad Švajčiarskom stačil jediný gól. Po veľkej chybe brankára Yana Sommera v rozohrávke, ho už v 14. minúte strelil Mikel Oyarzabal. Švajčiarsky brankár prihral rovno na nohu stredopoliara Realu Sociedad Mikela Merina, ktorý prihral svojmu klubovému spoluhráčovi a ten nezaváhal.Švajčiari mali na madridskom štadióne Álfreda Di Stefana len jednu šancu, ešte za stavu 0:0 sa do nej dostal Loris Benito, ale David de Gea zachránil Španielov skvelým zákrokom. Španielsky tréner Luis Enrique poslal od začiatku na ihrisko aj 17-ročného hviezdneho tínedžera Ansuho Fatiho, ktorý v stredu v prípravnom zápase proti Portugalsku nehral. Po polčase ho nahradil Adama Traore a odbil si tak súťažný debut v drese "La Roja".Španieli mali celý zápas prevahu a boli lepším tímom a hoci nestrelili viac gólov, od Luisa Enriqueho si hráči zaslúžili pochvalu.povedal španielsky tréner podľa agentúry AP a dodal:Zápas sa hral bez divákov na tréningovom štadióne Realu Madrid.Španieli, ktorí v utorok hostia Ukrajinu, sú na čele skupiny so siedmimi bodmi. Nemci sú s piatimi druhí, Ukrajina má tri body a na dne sú s jedným bodom Švajčiari.Čierna Hora zvíťazila aj v treťom vystúpení v 1. skupine C-divízie. V domácom stretnutí zdolala Azerbajdžan 2:0 a tabuľku vedie s trojbodovým náskokom pred Luxemburskom, ktoré si na vlastnom trávniku poradilo s Cyprom takisto 2:0 dvoma gólmi Daniela Sinaniho z prvého polčasu.Gibraltár uspel aj v druhom zápase v 2. skupine D-divízie, na ihrisku Lichtenštajnska vyhral 1:0. Nadviazal na víťazstvo rovnakým pomerom nad San Marínom z úvodného duelu a so šiestimi bodmi figuruje na čele tabuľky. V 1. skupine najnižšej divízie remizovali Faerské ostrovy doma s Lotyšskom 1:1 a Andorra hrala s Maltou bez gólov.