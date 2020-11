LIGA NÁRODOV: Nóri prehrali s Rumunskom kontumačne 0:3, rozhodla UEFA

Nyon 18. novembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) skontumovala neodohratý zápas Ligy národov medzi Rumunskom a Nórskom v prospech Rumunov. Do tabuľky 1. skupiny B-divízie si pripíšu tri body za výsledok 3:0, keďže Nóri na zápas v Bukurešti nepricestovali.



Nórske zdravotnícke úrady nariadili cez víkend celému reprezentačnému tímu karanténu po pozitívnom teste na koronavírus u obrancu Omara Elabdellaouiho. Tím tak nemohol na zápas, ktorý bol plánovaný na minulú nedeľu, odcestovať. Nórsko je podľa verdiktu komisie UEFA zodpovedné za neodohranie zápasu a podľa pravidiel nasledovala kontumácia. Nórsky futbalový zväz informoval, že rozhodnutie svojich úradov nemohol ovplyvniť.



V stredajšom stretnutí záverečného 6. kola Ligy národov mali z rovnakého dôvodu Nóri vo Viedni k dispozícii iba osemnásťčlenný tím, zložený najmä z hráčov do 21 rokov. Viedol ho tréner "dvadsaťjednotky" Leif Gunnar Smerud.



UEFA v najbližšom čase rozhodne aj o osude druhého neodohratého zápasu medzi Švajčiarskom a Ukrajinou. Ukrajinci v utorok nemohli nastúpiť, keďže sa v ich kádri objavilo viacero prípadov nákazy a hlavný hygienik v kantóne Luzern poslal celú výpravu hostí do karantény. Informovala agentúra AP.