LIGA NÁRODOV: Pekaríka teší pozitívna výsledková vln(k)a

Trnava 16. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Peter Pekarík je príklad skutočného profesionála a svojimi výkonmi na ihrisku neustále presviedča o tom, že ani vo veku 34 rokov nepatrí do "starého železa". V priebehu štyroch dní absolvoval na pravej strane obrany národného tímu dva fyzicky náročné zápasy - vo štvrtok odohral celých 120 minút vo finále baráže EURO 2020 v Severnom Írsku (2:1 pp), ďalšiu 90-minútovú porciu si pripísal v nedeľnom súboji Ligy národov proti Škótsku (1:0).



Slovenská reprezentácia aj jeho pričinením inkasovala v súčte oboch stretnutí len jeden gól a ukončila sériu neúspešných výsledkov. "Je to hlavne o dobrej regenerácii a nastavení na zápas. Po súboji v Belfaste som sa snažil čo najlepšie zregenerovať, v tomto smere patrí moja veľká vďaka fyzioterapeutom. Väčšie ťažkosti som nemal, bol som vďačný za to, že som mohol proti Škótsku odohrať celý zápas," poznamenal legionár Herthy Berlín, ktorý sa blíži k stovke odohratých zápasov v najcennejšom drese.



Defenzívnu oporu národného tímu po výhre 1:0 nad Škótskom mrzelo, že brány štadiónov sú pre pandémiu koronavírusu pre divákov stále zatvorené. "Je to bez nich veľmi ťažké, aj keď sme si už na to za ten čas zvykli. V ligách sa tiež hrá bez divákov, ale je to škoda, pretože zápas so Škótskom by si kulisu zaslúžil. Som presvedčený, že po našom postupe na EURO 2020 by bol trnavský štadión zaplnený. Dúfam, že aspoň na diaľku sme našich verných fanúšikov potešili a môžeme im venovať toto víťazstvo. Zápas so Škótmi bolel, mali sme dočinenia s veľmi kvalitným súperom. Ten urobil až osem zmien v zostave, o to ťažšie to pre nás bolo. Som rád, že sme to zvládli a dostávame sa na pozitívnu výsledkovú vlnu," potešila Pekaríka prvá výhra, ktorú reprezentácia dosiahla v tomto kalendárnom roku v riadnom hracom čase.



Slováci po nej živia nádej na udržanie sa v B-divízii Ligy národov. Musia však v stredu vyhrať v Plzni nad Českom a súčasne Izrael nesmie zabodovať naplno doma proti Škótsku. "Som veľmi rád, že sme zvládli naozaj ťažký zápas so Škótskom aj z toho pohľadu, že sme stále v hre o udržanie sa v B-divízii. Vieme, že nám musia pomôcť aj súperi. Za naše mužstvo však môžem povedať, že pokiaľ existuje šanca na záchranu, budeme sa o ňu biť," dodal Pekarík.