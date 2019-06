VIDEO: LIGA NÁRODOV: Ronaldo katapultoval Portugalsko do finále

Tréner Fernando Santos ho po semifinálovom víťazstve 3:1 nad Švajčiarskom označil za génia.

Porto 6. júna (TASR) - Cristiano Ronaldo hetrikom katapultoval portugalskú futbalovú reprezentáciu do finále Ligy národov. Tréner Fernando Santos ho po semifinálovom víťazstve 3:1 nad Švajčiarskom označil za génia.



"Bol som jeho trénerom už v roku 2003 a videl som, čo v ňom je. Je to futbalový génius," neskrýval nadšenie Santos. Ronaldo vyšiel v marcových dueloch kvalifikácie na EURO 2020 proti Ukrajine a Srbsku strelecky naprázdno, proti Švajčiarom však zaznamenal 53. hetrik v kariére, ktorým zabezpečil "Selecau" postup do nedeľňajšieho finále proti lepšiemu z dvojice Holandsko/Anglicko.







Úvodný presný zásah Ronalda prišiel v 25. minúte z priameho kopu. Helvétom sa podarilo vyrovnať v 57. minúte z pokutového kopu Ricardom Rodriguezom, no v závere úradoval Ronaldo. V 88. minúte presnou strelou k ľavej žrdi poslal Portugalcov do vedenia a v nadstavenom čase z protiútoku poistil víťazstvo domácich.



Ronaldo zaznamenal v drese portugalskej reprezentácie v 147 zápasoch 88 gólov. V národnom tíme to bol jeho šiesty hetrik. "Bol to veľmi náročný zápas. Švajčiari majú výborný tím. sú nebezpeční. Myslím si však, že sme si vytvorili viac šancí a naše víťazstvo je zaslúžené. Chcel by som sa poďakovať fanúšikom, ktorí majú veľkú zásluhu na našom triumfe. Dúfam, že v nedeľňajšom finále nás budú opäť vytrvalo povzbudzovať," povedal Ronaldo pre uefa.com.