Liga národov: Španieli zdolali Srbsko 3:0 a postúpili do štvťfinále

sumáre - 4. kolo Ligy národov



A-divízia



1. skupina



Poľsko - Chorvátsko 3:3 (2:3)



Góly: 5. Zieliňski, 45. Zalewski, 69. Szymaňski - 19. Sosa, 24. Sučič, 26. Baturina. ČK: 76. Livakovič (Chorvátsko)







Škótsko - Portugalsko 0:0







tabuľka:



1. Portugalsko 4 3 1 0 7:3 10



2. Chorvátsko 4 2 1 1 7:6 7



3. Poľsko 4 1 1 2 7:9 4



4. Škótsko 4 0 1 3 4:7 1











4. skupina:



Španielsko - Srbsko 3:0 (1:0)



Góly: 5. Laporte, 65. Morata, 77. Baena. ČK: 76. Pavlovič (Srbsko)







Švajčiarsko - Dánsko 2:2 (2:1)



Góly: 26. Freuler, 45.+1. Amdouni (z 11 m) - 27. Isaksen, 69. Eriksen







tabuľka:



1. Španielsko 4 3 1 0 8:1 10



2. Dánsko 4 2 1 1 6:3 7



3. Srbsko 4 1 1 2 2:5 4



4. Švajčiarsko 4 0 1 3 3:10 1







C-divízia



2. skupina:



Litva - Rumunsko 1:2 (1:1)



Góly: 7. Kučys (z 11 m) - 18. Marin (z 11 m), 65. Dragus







Kosovo - Cyprus 3:0 (1:0)



Góly: 30. Rrahmani, 52. Krasniqi, 71. Sahiti







tabuľka:



1. Rumunsko 4 4 0 0 11:2 12



2. Kosovo 4 3 0 1 9:4 9



3. Cyprus 4 1 0 3 1:10 3



4. Litva 4 0 0 4 3:8 0







3. skupina:



Severné Írsko - Bulharsko 5:0 (3:0)



Góly: 15., 29. a 81. Price, 32. Mitov (vlastný), 89. Magennis







Bielorusko - Luxembursko 1:1 (0:0)



Góly: 54. Politevič - 78. Rodrigues (z 11 m)







tabuľka:



1. Severné Írsko 4 2 1 1 7:1 7



2. Bielorusko 4 1 3 0 2:1 6



3. Bulharsko 4 1 2 1 1:5 5



4. Luxembursko 4 0 2 2 1:4 2

Bratislava 16. októbra (TASR) - Španielski futbalisti zvíťazili v utorkovom zápase 4. kola 4. skupiny A-divízie Ligy národov nad Srbskom 3:0. Hostia dohrávali od 76. minúty bez vylúčeného obrancu Strahinju Pavloviča. Úradujúci majstri Európy zo Španielska si víťazstvom zaistili postup do štvrťfinále.Skóre otvoril v Córdobe obranca Aymeric Laporte a jeho tím dlho viedol najtesnejším rozdielom. V 54. minúte nevyužil penaltu domáci kapitán Álvaro Morata, ktorý mieril nad bránu Predraga Rajkoviča, no o chvíľu práve on zvýšil na 2:0. Posledný gól padol zo štandardnej situácie po vylúčení Pavloviča, presadil sa Alex Baena. V ďalšom stretnutí skupiny remizovali Švajčiari s Dánskom 2:2 a získali prvý bod v tomto ročníku súťaže.To isté sa podarilo v 1. skupine Škótom, ktorí uhrali s Portugalskom remízu 0:0. O góly nebola naopak núdza vo Varšave, kde domáci remizovali s Chorvátskom 3:3. Skóre najprv otvoril Piotr Zieliňski, potom prišli tri presné zásahy hostí v priebehu siedmich minút, no domáci sa opäť vrátili do zápasu. V záverečnej štvrťhodine nevyužili vylúčenie brankára Dominika Livakoviča, namiesto ktorého išiel do brány náhradný gólman Nediljko Labrovič. Tréner Zlatko Dalič ho poslal do hry ako striedanie za stopéra Martin Erliča.