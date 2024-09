LIGA NÁRODOV: Švédi pohodlne vyhrali v Azerbajdžane, dva góly Isaka

Liga národov - 1. kolo:



C-divízia - 1. skupina:



Azerbajdžan - Švédsko 1:3 (0:0)

Góly: 82. Dadašov - 65. a 71. Isak, 80. Gyökeres (z 11 m)

Bratislava 5. septembra (TASR) - Futbalisti Švédska vstúpili úspešne do nového ročníka Ligy národov. Vo štvrtkovom zápase "slovenskej" 1. skupiny C-divízie zvíťazili na pôde Azerbajdžanu 3:1. Trojbodový zisk hostí zariadil dvoma gólmi útočník Alexander Isak, ktorý sa presadil v 65. a 71. minúte.Výrazný podiel na triumfe Švédov mal aj ďalší zakončovateľ Viktor Gyökeres, ktorý si pripísal asistenciu pri oboch presných zásahoch Isaka a v 80. minúte sa sám z pokutového kopu zapísal do streleckej listiny. Domáci mohli viesť po prvom dejstve, no v siedmej minúte nadstaveného času nepremenil penaltu Ramil Šejdajev, bývalý útočník MŠK Žilina. Kontaktný gól Renata Dadašova z 82. minúty prišiel neskoro a domáci v závere nedokázali stretnutie zdramatizovať. Práve Azerbajdžan bude v nedeľu ďalším súperom Slovenska v Košiciach (18.00 h). Švédov čaká v ten istý deň súboj s úvodným súperom "sokolov" - Estónskom.