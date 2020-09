NHL plánuje 82-zápasový formát, nová sezóna začne možno až v januári

Edmonton 20. septembra (TASR) - Vedenie hokejovej NHL plánuje v novej sezóne odohrať klasický 82-zápasový formát so štvorkolovou play off na štyri víťazstvá. Začiatok ročníka bol predbežne naplánovaný na 1. decembra, ale komisár profiligy Gary Bettman pred prvým finále Stanley Cupu v Edmontone uviedol, že štart sezóny sa môže posunúť na záver decembra alebo až na január.



"Očakávam, že odohráme kompletnú 82-zápasovú sezónu a riadnu play off. Ako to presne spravíme, ešte neviem, pretože potrebujeme nazbierať všetky informácie. Náš cieľ je dostať situáciu čo najviac do normálu," povedal Bettman podľa nhl.com. "Naša priorita je vyhnúť sa letu. Naši fanúšikovia sú zvyknutí sledovať NHL na jeseň, v zime a na jar. Bol by som rád, keby sa dohrala sezóna do konca júna. Teraz sme len výnimočne museli hrať v júli, v auguste a septembri," uviedol Bettman.



Základnú časť NHL prerušila 12. marca pandémia koronavírusu. Po takmer päťmesačnej pauze pokračovala od 1. augusta v upravenom formáte play off 24 z 31 tímov v dvoch kanadských mestách Toronto a Edmonton. V Toronte sa hrali všetky zápasy Východnej konferencie po koniec druhého kola play off, v Edmontone bojovali tímy zo západu a od finále konferencií sa tam stretli všetci štyria zostávajúci účastníci vyraďovačky. Najneskôr sa sezóna môže skončiť 30. septembra, vo finále bojujú o Stanley Cup Tampa Bay Lightning s Erikom Černákom a Dallas Stars s Andrejom Sekerom.



Bettman dodal, že NHL bude sledovať vývoj situácie s pandémiou a podľa toho rozhodne, či sa bude hrať s divákmi: "Je tam ešte veľmi veľa otáznikov. Nevieme, kedy sa otvorí riadne hranica medzi USA a Kanadou a aký bude ďalší vývoj pandémie. V tejto chvíli ešte nevieme, či budeme môcť pustiť divákov do arén aspoň v nejakom režime. Všetko sa to vyvíja a budeme pružne reagovať na situáciu."



Neskorší začiatok sezóny 2020/2021 môže podľa Bettmana ohroziť aj plánový duel Winter Classic medzi Minnesotou Wild a St. Louis Blues. Zápas pod holým nebom sa má uskutočniť 1. januára na štadióne Target Field v Minneapolise. NHL sa od sezóny 2021/2022 rozšíri na 32 tímov, novým účastníkom sa stane Seattle Kraken.