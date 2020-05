Ligu by mohli dohrať v Las Vegas, MGM ponúka 13 hotelov pre tímy

Las Vegas 3. marca (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej NBA dostalo ponuku dohrať sezónu v komplexe spoločnosti MGM Resorts International v Las Vegas. V sieti 13 hotelov by sa vytvorilo izolované prostredie pre všetky tímy a aj ich rodinných príslušníkov.



NBA ako prvá severoamerická súťaž prerušila v marci sezónu, keď nákazu koronavírusom potvrdili u hráča Utahu Jazz Rudyho Goberta. Vedenie ligy chce sezónu dohrať pred prázdnymi tribúnami na jednom mieste, aktuálne rokuje so spoločnosťou Disney o využití jej zázemia v okolí Orlanda. Od najbližšieho piatku dovolí NBA hráčom trénovať individuálne v halách. Správu zverejnili New Yorks Times a prevzala aj agentúra AFP.