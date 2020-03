Ligue 1 zostane prerušená, viacerým klubom hrozí bankrot

Paríž 23. marca (TASR) - Najvyššia francúzska futbalová súťaž zostane z dôvodu pandémie koronavírusu prerušená minimálne do 15. júna. Uviedol to Bernard Caiazzo, prezident Ligue 1.



Sezónu vo Francúzsku pôvodne zastavili pre šíriaci sa nový koronavírus do 13. marca. Caiazzo však cez víkend vyhlásil, že Ligue 1 nebudú môcť znovu rozbehnúť skôr ako v polovici júna. Pandémia má podľa neho obrovský finančný dopad na kluby, viacerým reálne hrozí bankrot. "Veľmi sa obávam o naše kluby. Bez pomoci štátu bude musieť v priebehu šiestich mesiacov približne polovica profesionálnych klubov ohlásiť bankrot," citovala Caiazza agentúra AFP. "Päť najväčších futbalových líg v Európe už stratilo dokopy štyri miliardy eur, francúzska liga približne 500 až 600 miliónov," dodal.



V čase prerušenia Ligue 1 mal líder Paríž St. Germain na čele tabuľky 12-bodový náskok pred druhým Olympique Marseille, pričom mal zápas k dobru. Do konca sezóny zostáva odohrať 10 kôl.



Vo Francúzsku evidovali v pondelok ráno 16.243 infikovaných osôb a 676 obetí, 2201 ľudí sa vyliečilo. Celosvetovo bolo v 167 krajinách/regiónoch potvrdených takmer 340-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu 14.706 osôb.