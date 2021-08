Likér má druhú medailu: Nikto ju nedostane zadarmo

Slovenská posádka rýchlostných kanoistov K4 v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek získala bronzovú medailu na 500 metrov počas XXXII. letných olympijských hier v Tokiu, 7. augusta 2021. Na snímke tréner slovenských rýchlostných kanoistov Peter Likér sa teší vo vode zo zisku bronzovej medaily. Foto: TASR - Michal Svítok

Tokio 7. augusta (TASR) - Jeden z trénerov slovenského štvorkajaku Peter Likér nezadržal po zisku bronzu na OH v Tokiu slzy. Jeho zverenci Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek mu pomohli k zisku druhej medaily z olympiády. Tento úspech by chcel zopakovať, pretože ako uviedol po pretekoch v K4 na 1000 m, baví ho prekonávať rekordy.Likér po dojazde do cieľa prejavil veľké emócie, za slzy sa nehanbil: "."Slovenský štvorkajak mal skvelé rozjazdy i semifinále, vo finále nestačil len na Nemcov a Španielov. Štvrtých Rusov zdolal len o 120 tisícin. "," povedal Likér.Likérovi zverenci mali ťažkú prípravu, pred jej vrcholom ešte musel tím vyriešiť jeden otáznik. Na miesto štvrtého člena posádky mali zálusk Vlček i Csaba Zalka. Pre Vlčeka rozhodla interná kvalifikácia na bratislavskom Zemníku tesne pred odletom do Tokia. "," konštatoval Likér.Tréner slovenských vodákov sa po pretekoch ocitol vo vode napriek tomu, že to opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu nepovoľujú. "," dodal Likér.