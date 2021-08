Likéra potešil priamy postup káštvorky: Bola tam rezerva

Tokio 6. augusta (TASR) - Reprezentačného trénera slovenských rýchlostných kanoistov potešil priamy postup jeho zverencov do finále K4 na 100 m na OH v Tokiu. Peter Likér bol spokojný aj s časom a verí, že v sobotnom semifinále zopakujú jeho zverenci rovnakú jazdu.



Likér po rozjazdách uviedol, že to bolo zo strany kvarteta Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek ťažké najmä na psychiku: "Bola to ťažká jazda, ale povinnosť sme splnili. Chalani museli po K2 zresetovať hlavu. V našej rozplavbe boli silní Rusi, Maďari a aj Kanaďania boli veľmi čiperní. Museli sme dávať pozor na stred a koniec, čo je náš najsilnejší úsek, aby sme tam boli dobrí a nezaostali. My nemáme na štarte na Španielov, my musíme zabrať inde. Naša jazda bola rýchla a čo som pozeral, v druhej jazde išli Bielorusi asi naplno, lebo sa v cieli ešte dlho váľali na pontóne. Som rád, že sme mali malinký kúsok rezervy."



Tréner kajakárov uviedol, že jeho zverenci už majú aj nejaké šrámy, ale pred posledným dňom na OH sú pripravení dať do svojich jázd úplne všetko: "Makali sme na tieto hry. Zajtra máme posledný deň, najmä chalani Erik s Denisom, ktorí nešli K2, to mali ťažké. Museli len z tribúny sledovať emócie, či pozitívne, ale aj negatívne. Každá takáto vec pretekára poznačí. Ale sú to profesionáli."



Člen kvarteta Denis Myšák má dokonca "zatejpovanú" ľavú ruku, no ako povedal, je to len prevencia: "V príprave mi tuhli predlaktia, tak som to vyriešil takto a zatiaľ to pomáha."