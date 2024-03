Liljegren vypadol zo zostavy Toronta pre zranenie v hornej časti tela

Toronto 29. marca (TASR) - Švédsky hokejista Timothy Liljegren z Toronta bude v NHL bližšie nešpecifikovaný čas mimo hry pre zranenie v hornej časti tela. Obranca hral naposledy v noci na stredu proti New Jersey (3:6). Informáciu o zranení potvrdil tréner tímu Sheldon Keefe pre TSN.



Liljegren vynechal v noci na piatok duel svojho tímu proti Washingtonu, ktorý domáci vyhrali 5:1. Z listiny dlhodobo zranených hráčov klub stiahol 40-ročného beka Marka Giordana. Ten pauzoval takmer mesiac pre otras mozgu a proti Capitals strelil úvodný gól zápasu.



Dvadsaťštyriročný Liljegren odohral v tejto sezóne 52 zápasov s bilanciou 3+20 a siedmimi plusovými bodmi. Jeho tím je tretí v Atlantickej divízii a na základe rozloženia síl vo Východnej konferencii je blízko k postupu do play off.