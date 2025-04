Lillard mimo hry do konca sezóny

Milwaukee 29. apríla (TASR) - Americký basketbalista Damian Lillard z Milwaukee Bucks predčasne ukončil sezónu v NBA pre vážne zranenie. Tridsaťštyriročný rozohrávač si v nedeľňajšom štvrtom stretnutí 1. kola play off proti Indiane Pacers roztrhol achilovku na ľavej nohe. V pondelok o tom informovali zámorské médiá a agentúra AFP.



Lillard utrpel zranenie v prvej štvrtine zápasu, v ktorom jeho tím prehral vysoko 103:129. Podľa ESPN odhalilo vyšetrenie magnetickou rezonanciou pretrhnutie achilovky, čo si vyžiada niekoľkomesačnú prestávku. Pre Milwaukee ide o výraznú stratu, keďže Lillard spolu s Giannisom Antetokounmpom tvorili kľúčový tandem v boji o titul.



Skúsený rozohrávač prišiel do Milwaukee pred sezónou 2023/24 po jedenástich rokoch v tíme Portland Trail Blazers. Nedávno sa vrátil do zostavy po problémoch s krvným zrazením v lýtku pravej nohy. „Veľa ľudí nevidí, čím si Dame prechádza, ale ja som s ním každý deň. Je to jeden z mentálne najodolnejších hráčov, akých som kedy stretol,“ uviedol po zápase Antetokounmpo.



Milwaukee prehráva v sérii na štyri víťazstvá 1:3. Indiana môže rozhodnúť o svojom postupe už v piatom stretnutí, ktoré je na programe v utorok.