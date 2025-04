Lillard sa opäť môže zapojiť do tréningového procesu Milwaukee

Milwaukee 18. apríla (TASR) - Vedenie zámorského basketbalového klubu NBA Milwaukee Bucks oznámilo, že 34-ročný rozohrávač Damian Lillard dostal povolenie na návrat do tréningového procesu. Reprezentantovi USA na konci marca diagnostikovali žilovú trombózu v pravom lýtku a aktuálne berie lieky na riedenie krvi.



Milwaukee zatiaľ nepresnilo dátum návratu Lillarda na zápasovú súpisku, s určitosťou sa však nepredstaví v prvom stretnutí štvrťfinálovej série s Indiana Pacers. „Ohrozilo to jeho kariéru. To, že je dobrá šanca na to, že si zahrá v play off, je dar z nebies. Teraz budeme riešiť, ako je na tom fyzicky, ale nejaký čas to potrvá,“ cituje agentúra AP stanovisko trénera Bucks Doca Riversa.



Lillard je druhým hviezdnym hráčom NBA s podobnou diagnózou, hráčovi San Antonia Spurs Victorovi Wembanyamovi našli vo februári krvnú zrazeninu v pravom ramene. V tejto sezóne si rozohrávač Milwaukee vyslúžil deviatu účasť v All-Star zápase. S priemerom 24,9 bodu a 7,1 asistencií na stretnutie patrí medzi najlepších hráčov ligy v tejto štatistike.