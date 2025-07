Lillard sa vracia do Portlandu, podpísal trojročnú zmluvu

Portland 18. júla (TASR) - Americký basketbalista Damian Lillard sa po dvojročnom pôsobení v Milwaukee vracia do Portlandu. Podľa ESPN podpísal s Trail Blazers trojročný kontrakt v celkovej hodnote 42 miliónov dolárov. Informáciu potvrdila aj agentúra AP, klub NBA zatiaľ jeho príchod oficiálne neoznámil.



Lillarda draftovali Trail Blazers v roku 2012 v 1. kole z celkového 6. miesta. V Portlande strávil 11 sezón v profilige predtým, než ho klub pred ročníkom 2023/2024 vymenil do Milwaukee Bucks. Tridsaťpäťročný rozohrávač si v apríli roztrhol achilovku na ľavej nohe počas série 1. kola play off s Indianou a musel podstúpiť operáciu. Bucks ho na začiatku júla umiestnili na waiver listinu a zbavili sa zvyšných 113 miliónov dolárov z jeho kontraktu.



V uplynulej sezóne mal Lillard priemer 24,9 bodu a 7,1 asistencie na zápas a vyslúžil si svoju deviatu nomináciu na Zápas hviezd NBA. Vo štvrtok na Instagram zavesil video zo šatne Portlandu, kde na záver vidieť jeho menovku, čo okomentoval nápisom „Opäť spolu“.