Lille mal v Métach pomalší štart, no potvrdil prvú priečku v Ligue 1

Paríž 10. apríla (TASR) - Futbalisti OSC Lille v piatkovom zápase 32. kola nezaváhali a naďalej vedú Ligue 1. V Métach zvíťazili 2:0, keď sa o oba góly postarali po prestávke tureckí reprezentanti.



Po hodine hry sa presadil veterán Burak Yilmaz a v predposlednej minúte pridal poistku po rohovom kope aj obranca Zeki Celik. Desiaty tím tabuľky sa mohol dostať v 17. minúte do vedenia, no Aaron Leya nepremenil penaltu. "Mali sme veľmi pomalý štart do duelu. Robilo nám problém dostať loptu preč z vlastnej polovice. Túžba robiť veci dobre viedla iba k zbrklosti a zahadzovaniu príležitostí. Brankár Mike Maignan nás udržal v hre, keď chytil pokutový kop," zhodnotil pre AFP zápas tréner Lille Christophe Galtier.



Severofrancúzsky klub tak aj napriek problémom potvrdil víťazstvo 1:0 proti Parížu St. Germain z predchádzajúceho kola. Parížanov čaká v sobotu duel v Štrasburgu a ak zvíťazia, budú mať od lídra Lille odstup troch bodov.