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Lille sa pred Ligou majstrov posilnilo o útočníka Uedu
Lille minulý týždeň predalo osemnásťročného Ayyouba Bouaddiho do Manchestru City za takmer sto miliónov eur.
Autor TASR,aktualizované
Lille 1. septembra (TASR) - Francúzsky futbalový klub LOSC Lille získal do svojich služieb japonského reprezentanta Ayaseho Uedu z Feyenoordu Rotterdam.
Dvadsaťosemročný útočník bol s 25 gólmi najlepší strelec minulej sezóny holandskej ligy. Dva presné zásahy si pripísal aj v drese Japonska na letných majstrovstvách sveta. Jeden zo súperov Slovana Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov za jeho služby zaplatil 15 miliónov eur.
Lille minulý týždeň predalo osemnásťročného Ayyouba Bouaddiho do Manchestru City za takmer sto miliónov eur a podľa miestnych médií zvažuje aj predaj Matiasa Fernandeza-Parda. O dvadsaťjedenročného belgického útočníka má záujem Newcastle, ktorý je za neho ochotný zaplatiť 65 miliónov eur.
Klub zo severu Francúzska sa v LM stretne okrem Slovana aj s Arsenalom, Bayernom Mníchov, AS Rím či Galatasarayom Istanbul. Informovala agentúra AFP.
Manchester City sa dohodol s Evertonom na príchode Ndiayeho
Anglické futbalové kluby Manchester City a Everton sa dohodli na prestupe senegalského reprezentanta Ilimana Ndiayeho za približne 75 miliónov eur aj s bonusmi.
City v súboji o dvadsaťšesťročného krídelníka zdolala Tottenham. Ndiaye by mal absolvovať lekársku prehliadku a prestup musia spečatiť pred uzávierkou, ktorá je v Premier League v utorok o 23.00 h miestneho času.
Ndiaye prišiel do Evertonu v lete 2024 z Marseille a za anglický klub odvtedy odohral 74 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a na ďalšie štyri prihral.
Pre City je to štvrtá letná posila, pred ním klub získal stredopoliarov Elliota Andersona, Ayyouba Bouaddiho a krídelníka Allan. Informovala agentúra dpa.
Woltemade mieri z Newcastlu na hosťovanie do Juventusu
Nemecký futbalový reprezentant Nick Woltemade by sa mal už po roku sťahovať z Newcastku United. Podľa talianskych médií by mal ísť na hosťovanie do konca sezóny do Juventusu Turín.
Tuttosport informoval, že taliansky tím by mal za hosťovanie zaplatiť päť miliónov eur bez opcie na trvalý prestup. Dvadsaťštyriročný útočník by mal v utorok zamieriť do Turína na lekársku prehliadku a následne podpísať zmluvu.
Woltemade prišiel do Newcastlu len vlani v lete, pričom „straky“ zaplatili za jeho služby Stuttgartu až 75 miliónov eur a podpísali s ním kontrakt do júna 2031. Za anglický klub odohral 53 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil jedenásť gólov a na ďalších šesť prihral.
Woltemade zažiaril na vlaňajších ME do 21 rokov na Slovensku, keď sa s Nemeckom prebojoval až do finále a so šiestimi gólmi bol najlepší strelec turnaja.
Anglický futbalový klub FC Everton sa snaží priviesť z Monaka amerického útočníka Folarina Baloguna. Podľa agentúry AP ponúkli „Toffees“ za 25-ročného hráča približne 40 miliónov libier (46,7 milióna eur), keďže sa snažia posilniť svoj útok pred utorkovou uzávierkou prestupov.
Ak bude Balogun s prestupom súhlasiť, znamenalo by to jeho návrat do Premier League tri roky po tom, čo odišiel z Arsenalu do Monaka za 35 miliónov libier. Vedenie Evertonu dúfa, že sa dohodne s hráčom na osobných podmienkach a splní ostatné formality prestupu.
Balogun upútal pozornosť na nedávnych MS, ale bol aj v centre veľkej kontroverzie, keď mu zrušili trest za červenú kartu po údajnej intervencii amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Hráč sa narodil v New Yorku, po presťahovaní do Londýna prešiel mládežníckymi výbermi Arsenalu. Za AS Monaco strelil 31 gólov v 91 zápasoch.
Dvadsaťosemročný útočník bol s 25 gólmi najlepší strelec minulej sezóny holandskej ligy. Dva presné zásahy si pripísal aj v drese Japonska na letných majstrovstvách sveta. Jeden zo súperov Slovana Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov za jeho služby zaplatil 15 miliónov eur.
Lille minulý týždeň predalo osemnásťročného Ayyouba Bouaddiho do Manchestru City za takmer sto miliónov eur a podľa miestnych médií zvažuje aj predaj Matiasa Fernandeza-Parda. O dvadsaťjedenročného belgického útočníka má záujem Newcastle, ktorý je za neho ochotný zaplatiť 65 miliónov eur.
Klub zo severu Francúzska sa v LM stretne okrem Slovana aj s Arsenalom, Bayernom Mníchov, AS Rím či Galatasarayom Istanbul. Informovala agentúra AFP.
Manchester City sa dohodol s Evertonom na príchode Ndiayeho
Anglické futbalové kluby Manchester City a Everton sa dohodli na prestupe senegalského reprezentanta Ilimana Ndiayeho za približne 75 miliónov eur aj s bonusmi.
City v súboji o dvadsaťšesťročného krídelníka zdolala Tottenham. Ndiaye by mal absolvovať lekársku prehliadku a prestup musia spečatiť pred uzávierkou, ktorá je v Premier League v utorok o 23.00 h miestneho času.
Ndiaye prišiel do Evertonu v lete 2024 z Marseille a za anglický klub odvtedy odohral 74 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a na ďalšie štyri prihral.
Pre City je to štvrtá letná posila, pred ním klub získal stredopoliarov Elliota Andersona, Ayyouba Bouaddiho a krídelníka Allan. Informovala agentúra dpa.
Woltemade mieri z Newcastlu na hosťovanie do Juventusu
Nemecký futbalový reprezentant Nick Woltemade by sa mal už po roku sťahovať z Newcastku United. Podľa talianskych médií by mal ísť na hosťovanie do konca sezóny do Juventusu Turín.
Tuttosport informoval, že taliansky tím by mal za hosťovanie zaplatiť päť miliónov eur bez opcie na trvalý prestup. Dvadsaťštyriročný útočník by mal v utorok zamieriť do Turína na lekársku prehliadku a následne podpísať zmluvu.
Woltemade prišiel do Newcastlu len vlani v lete, pričom „straky“ zaplatili za jeho služby Stuttgartu až 75 miliónov eur a podpísali s ním kontrakt do júna 2031. Za anglický klub odohral 53 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil jedenásť gólov a na ďalších šesť prihral.
Woltemade zažiaril na vlaňajších ME do 21 rokov na Slovensku, keď sa s Nemeckom prebojoval až do finále a so šiestimi gólmi bol najlepší strelec turnaja.
Everton chce získať z Monaka útočníka Baloguna
Anglický futbalový klub FC Everton sa snaží priviesť z Monaka amerického útočníka Folarina Baloguna. Podľa agentúry AP ponúkli „Toffees“ za 25-ročného hráča približne 40 miliónov libier (46,7 milióna eur), keďže sa snažia posilniť svoj útok pred utorkovou uzávierkou prestupov.
Ak bude Balogun s prestupom súhlasiť, znamenalo by to jeho návrat do Premier League tri roky po tom, čo odišiel z Arsenalu do Monaka za 35 miliónov libier. Vedenie Evertonu dúfa, že sa dohodne s hráčom na osobných podmienkach a splní ostatné formality prestupu.
Balogun upútal pozornosť na nedávnych MS, ale bol aj v centre veľkej kontroverzie, keď mu zrušili trest za červenú kartu po údajnej intervencii amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Hráč sa narodil v New Yorku, po presťahovaní do Londýna prešiel mládežníckymi výbermi Arsenalu. Za AS Monaco strelil 31 gólov v 91 zápasoch.