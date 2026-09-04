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Lille vyhralo na ihrisku Toulouse 1:0 a priebežne je na čele Ligue 1
Lille sa vďaka triumfu priebežne posunulo na čelo tabuľky so siedmimi bodmi. Po troch kolách má bilanciu dve víťazstvá a jednu remízu so skóre 5:2.
Autor TASR
Paríž 3. septembra (TASR) - Futbalisti OSC Lille zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí 3. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Toulouse 1:0. O jediný gól zápasu sa v 73. minúte postaral japonský útočník Ajase Ueda, ktorý prišiel na ihrisko v druhom polčase.
Ueda nahradil v 57. minúte Oliviera Girouda a o šestnásť minút neskôr rozhodol stretnutie. Po odrazenej lopte sa presadil z bezprostrednej blízkosti hlavičkou.
Lille sa vďaka triumfu priebežne posunulo na čelo tabuľky so siedmimi bodmi. Po troch kolách má bilanciu dve víťazstvá a jednu remízu so skóre 5:2. Predtým zdolalo Angers 2:0 a remizovalo s Parížom St. Germain 2:2. Toulouse má na konte jediný bod.
Ueda nahradil v 57. minúte Oliviera Girouda a o šestnásť minút neskôr rozhodol stretnutie. Po odrazenej lopte sa presadil z bezprostrednej blízkosti hlavičkou.
Lille sa vďaka triumfu priebežne posunulo na čelo tabuľky so siedmimi bodmi. Po troch kolách má bilanciu dve víťazstvá a jednu remízu so skóre 5:2. Predtým zdolalo Angers 2:0 a remizovalo s Parížom St. Germain 2:2. Toulouse má na konte jediný bod.
Ligue 1 - 3. kolo:
Toulouse FC - OSC Lille 0:1 (0:0)
Gól: 73. Ueda
Toulouse FC - OSC Lille 0:1 (0:0)
Gól: 73. Ueda