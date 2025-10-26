< sekcia Šport
Lille zdolal v 9. kole francúzskej ligy FC Metz jasne 6:1
Méty sú stále bez výhry v tejto sezóne a s dvoma bodmi im patrí posledné miesto.
Autor TASR
Lille 26. októbra (TASR) - Futbalisti OSC Lille vyhrali v nedeľnom zápase 9. kola francúzskej Ligue 1 nad FC Metz vysoko 6:1. Dvoma gólmi vrátane víťazného sa o to pričinil portugalský útočník Felix Correia, ktorého tím poskočil v neúplne tabuľke na štvrté miesto. Méty sú stále bez výhry v tejto sezóne a s dvoma bodmi im patrí posledné miesto.
sumár - 9. kolo Ligue 1
OSC Lille - FC Metz 6:1 (2:0)
Góly: 34. a 53. Correia, 24. Igamane, 64. Perraud, 82. Andre, 90.+3. Haraldsson - 90.+5. Sane
