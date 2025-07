Linda Svrčková získala tri medaily na ME kadetov

Madrid 31. júla (TASR) - Slovenská vzpieračka Linda Svrčková sa stala kadetskou vicemajsterkou Európy v dvojboji vo váhe do 63 kg. Na šampionáte v Madride pridala ďalšie dva cenné kovy v trhu a nadhode.



Mladá slovenská reprezentantka dostala v dvojboji váhovej kategórie do 63 kg nad hlavu spolu 165 kg. V celkovom súčte zdvihla o jeden kg viac ako Ukrajinka Vitalina Teliševská. Zlato patrilo neutrálnej športovkyni Poline Pavlovičovej, ktorá bola suverénna so 194 kg. Všetky tri vzpieračky si podelili medaily aj za trh a nadhod. Svrčková brala v trhu bronz so 72 kg, v nadhode skončila druhá s 93 kg. Obe čiastkové súťaže vyhrala Pavlovičová (86+108). Svrčková bola úspešná už na vlaňajšom kadetskom európskom šampionáte v Grécku, kde v dvojboji obsadila 4. priečku a v nadhode bola bronzová. Informoval Slovenský olympijský a športový výbor.