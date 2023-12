Lindgren vynuloval brata, Kučerov vyrovnal zápis St. Louisa

New York 10. decembra (TASR) - Brankár Washingtonu Charlie Lindgren sa stal len štvrtým brankárom v histórii hokejovej NHL, ktorý zaznamenal čisté konto v zápase proti bratovi. Patrick Kane si otvoril strelecký účet v Detroite, LA Kings prvýkrát prehrali vonku a Nikita Kučerov vyrovnal zápis legendy Tampy Bay.



Kučerov rozhodol v predĺžení o víťazstve Tampy Bay v Seattli 4:3. Líder produktivity NHL strelil v zápase dva góly, pridal aj asistenciu a zaznamenal 73. trojbodový zápas v kariére. V histórii Lightning vyrovnal zápis Martina St. Louisa, lepší od nich je len Steven Stamkos (97).



Lindgren sa stal štvrtým brankárom v histórii NHL, ktorý vychytal shutout v zápase, keď nastúpil proti bratovi. Washington vyhral nad New Yorkom Rangers 4:0, za “jazdcov” nastúpil obranca Ryan Lindgren, ktorý na brata vyslal tri strely. Predtým mali shutout proti bratovi Tiny Thompson (12x proti Paulovi Thompsonovi - naposledy 7. januára 1937), Tony Esposito (4x proti Philovi Espositovi - naposledy 16. októbra 1974) a Billy Smith (proti Gordovi Smithovi, 20. októbra 1974).



Patrick Kane strelil prvý gól v drese Detroitu, keď vyrovnal v zápase s Ottawou na 1:1. Red Wings napokon prehrali 1:5. Asistoval mu Alex DeBrincat, s ktorým hral v minulosti v Chicagu, obaja sa na jednom góle podieľali 136.-krát v kariére.



Prvú prehru vonku v sezóne utrpeli hokejisti Los Angeles, keď podľahli New Yorku Islanders 2:3 po predĺžení. Kings viedli 2:0, ale ich séria víťazstiev na klziskách súperov sa zastavila na čísle 11. Je to rekord NHL v počte úspechov vonku od začiatku sezóny, na vyrovnanie najlepšieho zápisu v akejkoľvek časti sezóny chýbal Kings ešte jeden triumf vonku.



Colorado prehralo s Philadelphiou 2:5, jeden z gólov Avalanche strelil Nathan MacKinnon a bodoval v jedenástom zápase za sebou. Doma bodoval útočník “lavín” vo všetkých 12 dueloch od úvodu sezóny, dlhšiu sériu v klubovej histórii mali len Mats Sundin a Peter Šťastný (obaja 17 zápasov).