Lindholm chválil Ružičku, Tatar má v šatni Devils rešpekt

New York 13. novembra (TASR) - Tomáš Tatar a Adam Ružička zažili úspešnú noc v hokejovej NHL. Obaja strelili gól, pridali asistenciu a pomohli svojim tímom k víťazstvám. Tatarove New Jersey valcuje súperov, Ružičkove Calgary zastavilo dlhú sériu prehier.



Tridsaťjedenročný Tatar sa po slabšom rozbehu dostal do parádnej formy a “diabolsky” hrajú aj Devils. Hráči New Jersey zdolali Arizonu 4:2, natiahli šnúru víťazstiev už na deväť zápasov, čo sa im naposledy podarilo pred pätnástimi rokmi na prelome novembra a decembra 2007. Klubový rekord je 13 výhier za sebou v roku 2001.



Tatar načal hostí v 7. minúte otváracím gólom, keď zblízka pohotovo prekonal Karla Vejmelku a ešte v prvej tretine asistoval pri zásahu Jacka Hughesa na 2:1. V 15 zápasoch nazbieral slovenský krídelník 11 bodov (3+8), pričom sa do štatistík zapísal v siedmich zápasoch za sebou a prekonal tak kariérne maximum.



Jeho prínos pre tím vyzdvihli aj spoluhráči. “Tatar je pre nás veľmi dôležitý hráč. Je to veterán, ktorý vie streliť gól a keď prehovorí v šatni, tak každý počúva, pretože odohral už veľa zápasov v tejto lige,” povedal na adresu slovenského útočníka pre nhl.com švajčiarsky obranca Jonas Siegenthaler.



Tatar odohral 16:15 min, mal dve strely na bránku a dva plusové body. Naposledy vyšiel bodovo naprázdno 28. októbra proti Coloradu. Doteraz bola jeho maximom šesťzápasová šnúra s aspoň jedným bodom, dosiahol ju v drese Montrealu v sezóne 2019-2020 i v službách Detroitu (2014-2015).



Prvý gól a druhú asistenciu v sezóne zaznamenal Adam Ružička, ktorý v treťom zápase za sebou nastúpil na ľavom krídle prvého útoku Calgary. Flames zdolali v kanadskom derby Winnipeg 3:2 a zastavili sériu siedmich prehier.



Ružička dosiahol oba body už v prvej tretine. V 4. minúte jeho bekhendovú strelu od pravého mantinelu usmernil do bránky jemným tečom Elias Lindholm a gól pôvodne pripísali slovenskému útočníkovi. Ten sa však presného zásahu dočkal až v 18. minúte, keď mu po rýchlom protiútoku parádne naservíroval pred bránku prihrávku Lindholm - 2:1.



Hoci je Ružička center, tréner Daryl Sutter ho pri absencii zraneného Jonathana Huberdeau zaradil na krídlo prvej formácie k centrovi Eliasovi Lindholmovi a Tylerovi Toffolimu. Dvadsaťtriročný Slovák odohral dobré zápasy aj proti New Jersey (0+1) a Bostonu, teraz kvalitný výkon podčiarkol aj bodmi. “Nebolo ťažké zapadnúť do ich formácie, hrá sa s nimi perfektne. Snažím sa len robiť si svoju prácu a tvrdo makať,” povedal Ružička podľa webu theathletic.com.



Fakt, že ako center nastupuje na krídle nerieši. “Mne je jedno kde hrám. Chcem byť v zostave a pomôcť tímu. Celý život som hral centra, ale keď je šanca hrať na krídle, tak budem hrať na krídle,” dodal Ružička.



Prítomnosť mladého Slováka v prvej formácii si pochvaľuje aj Lindholm. “Je veľmi šikovný a vďaka veľkému telu aj dôrazný. Má šancu hrať veľa minút a nazbierať veľa bodov. Toto je Adam akého si želáme,” povedal Lindholm. Sutter na výkon Ružičku na tlačovej konferencii mal takisto len pozitívne slová. “Zapadol dobre. Som rád, že Lindy (pozn. Lindholm) je spokojný s kým hrá v útoku. Je to náš najlepší hráč a nemôžeme s ním experimentovať,” povedal tréner Flames.



Kanadskí novinári už špekulujú čo sa stane, keď sa uzdraví Huberdeau. Alternatívou je, že bývalý útočník Floridy pôjde do druhej formácie k Nazemovi Kadrimu, Ružička ostane v prvom útoku a Dillon Dube pôjde do tretieho. Flames nastúpia v ďalšom zápase opäť doma, v noci na utorok privítajú Los Angeles Kings.



Na prvé víťazstvo v drese New Yorku Rangers stále čaká Jaroslav Halák. Slovenský brankár zaznamenal piatu prehru v sezóne, keď "jazdci" podľahli v Nashville domácim Predators 1:2. Podobne odštartoval Halák sezónu aj minulý rok, keď sa prvého víťazstva v službách Vancouveru Canucks dočkal až na siedmy pokus.