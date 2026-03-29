< sekcia Šport
Lindvik vyhral záverečnú súťaž sezóny v Planici, Prevc druhý
Autor TASR
Planica 29. marca (TASR) - Nórsky skokan na lyžiach Marius Lindvik triumfoval v záverečnej súťaži sezóny Svetového pohára 2025/2026. V nedeľných letoch v rámci finále SP v slovinskej Planici viedol už po 1. kole a napokon zvíťazil s celkovým ziskom 459,5 bodu. Domáceho „kráľa“ sezóny Domena Prevca (453,9) zdolal o 5,6 bodu, tretie miesto obsadil ďalší Nór Johann Andre Forfang (441,3).
Lindvik sa usadil na čele súťaže po úvodnom kole, keď na mamuťom mostíku dostal za výkon 238,5 m od rozhodcov 219,7 bodu. Druhý bol priebežne Forfang (232,5), najdlhší skok dňa však predviedol Prevc, ktorí zaletel na značku 240,5 m. Domáci favorit, dvojnásobný olympijský šampión a víťaz Turné štyroch mostíkov, ktorý si už dávnejšie zaistil veľký krištáľový glóbusu pre celkového víťaza seriálu, mal však bodové zrážky za vyšší nájazd a tie ho poslali na tretiu pozíciu. V 2. kole atakoval pódium Rakúšan Daniel Tschofenig, ktorý sa z priebežnej 14. priečky vyšvihol výkonom 238 m na konečnú štvrtú. Prevc ho vyhnal z čelnej pozície, keď pristál na značke 229,5 m. Na jeho výkon nestačil Forfang, Lindvik však ustál tlak a letom dlhým 231 metrov zdolal Slovinca na jeho domácej pôde.
Celkové poradie SP sa už výraznejšie nezmenilo. Za suverénnym Prevcom skončil na druhom mieste Japonec Rjójú Kobajaši, ktorý bol v nedeľu až 25., na tretej priečke sa umiestnil Tschofenig.
