Lineker sa po kritike azylovej politiky stiahne z postu moderátora BBC

Londýn 10. marca (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Gary Lineker nebude dočasne moderovať športovú reláciu "Match of the Day" na stanici BBC. Dôvodom je jeho nevhodný slovník pri kritike novej azylovej politiky britskej vlády. Niekdajší kanonier v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že vláda používa rovnaký jazyk pri plánoch riešenia prechodov cez Lamanšský prieliv ako Nemecko v 30-tych rokoch minulého storočia.



"BBC v uplynulých dňoch viedla rozsiahle diskusie s Garym a jeho tímom. Konštatovali sme, že jeho nedávne aktivity na sociálnych sieťach považujeme za porušenie interných smerníc. Preto sme sa rozhodli, že ho stiahneme z moderovania programu Match of the Day, kým nebudeme mať k dispozícii jasné stanovisko k jeho používaniu sociálnych sietí," uviedol pre agentúru AFP hovorca BBC.



Bývalý útočník Leicestru, Evertonu, FC Barcelona či Tottenhamu reagoval na video, v ktorom ministerka vnútra Suella Bravermanová predstavila plány na zastavenie prílevu migrantov preplavujúcich sa cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. "Neexistuje žiadny obrovský prílev. Prijímame oveľa menej utečencov ako iné veľké európske krajiny. Je to len nesmierne krutá politika, ktorá sa jazykom nelíši od tej, ktorú používalo Nemecko v 30. rokoch," vyjadril sa na sociálnej sieti najlepší strelec MS 1986.