< sekcia Šport
Linette odstúpil z postu generálneho riaditeľa OV ZOH 2030
Odchod Linetta nasleduje po odstúpení ďalších troch predstaviteľov výboru.
Autor TASR
Paríž 25. februára (TASR) - Generálny riaditeľ organizačného výboru zimných olympijských hier 2030 vo Francúzskych Alpách Cyril Linette odstúpil z funkcie po nezhodách s predsedom výboru, bývalým akrobatickým lyžiarom Edgarom Grospironom.
Odchod Linetta nasleduje po odstúpení ďalších troch predstaviteľov výboru. Podľa agentúry DPA stanovil francúzsky prezident Emmanuel Macron termín 15. marec na zriadenie funkčného organizačného výboru pre ZOH 2030.
Odchod Linetta nasleduje po odstúpení ďalších troch predstaviteľov výboru. Podľa agentúry DPA stanovil francúzsky prezident Emmanuel Macron termín 15. marec na zriadenie funkčného organizačného výboru pre ZOH 2030.