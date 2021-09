Lingard odmietol ponuku na predĺženie zmluvy s Manchestrom United

Londýn 8. septembra (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Jesse Lingard odmietol ponuku na predĺženie zmluvy od jeho zamestnávateľa Manchestru United. Dvadsaťosemročný útočník má v klube platný kontrakt do konca tejto sezóny.



Podľa britskej BBC sa Lingard obáva nedostatku hracieho času, najmä po návrate portugalského útočníka Cristiana Ronalda na Old Trafford. V aktuálnej sezóne Premier League zatiaľ odohral len štyri minúty, keď naskočil v závere súboja so Southamptonom. Autor dvoch gólov do siete Andorry v nedeľnom kvalifikačnom zápase MS 2022 presvedčil o kvalitách počas minulosezónneho hosťovania vo West Hame. Ten by bol rád, ak by ho získal na riadny prestup.



"Červených diablov" čaká v najbližších dňoch nahustený program, naskočia do Ligy majstrov, Carabao Cupu a odohrajú štyri ligové súboje. Tréner Ole Gunnar Solskjaer tak prípadným častejším využitím Lingarda mohol naznačiť, ako s ním počíta v ďalšom priebehu ročníka.