Lino prestúpil z Atletica Madrid do Flamenga za 22 miliónov eur

Madrid 30. júla (TASR) - Brazílsky futbalový krídelník Samuel Lino prestúpil z Atletica Madrid do Flamenga. Účastník MS klubov za neho zaplatil 22 miliónov eur. Lino sa tak stal najdrahšou posilou Flamenga v histórii, informoval o tom portál beinsports.com.



V novom pôsobisku sa stretne so svojím bývalým spoluhráčom z Atletica Saulom Niguezom. Lino prišiel do španielskej metropoly v roku 2022 z portugalského Gil Vicente. Za „Los Colchoneros" odohral 93 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 28 gólov.