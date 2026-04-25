< sekcia Šport
Liová do osemfinále turnaja WTA v Madride, Swiateková skrečovala
Ďalej ide aj deviata nasadená Ruska Mirra Andrejevová po triumfe 6:3, 6:2 nad Maďarkou Dalmou Gálfiovou.
Autor TASR
Madrid 25. apríla (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová si vybojovala účasť v osemfinále antukového turnaja WTA 1000 v Madride. Jedenásta nasadená hráčka zdolala v sobotňajšom stretnutí 3. kola Rusku Dianu Šnajderovú 6:2, 7:6 (6). Ďalej ide aj deviata nasadená Ruska Mirra Andrejevová po triumfe 6:3, 6:2 nad Maďarkou Dalmou Gálfiovou. Američanka Ann Liová viedla nad Poľkou Igou Swiatekovou 7:6 (4), 2:6, 3:0, keď nasadená štvorka zápas skrečovala pre chorobu.
dvojhra - 3. kolo:
Ann Liová (USA-31) - Iga Swiateková (Poľ.-4) 7:6 (4), 2:6, 3:0 - skreč, Hailey Baptisteová (USA-30) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 7:5, 6:3, Mirra Andrejevová (Rus.-9) - Dalma Gálfiová (Maď.) 6:3, 6:2, Leylah Fernandezová (Kan.-24) - Iva Jovičová (USA-15) 3:6, 6:3, 6:2, Anna Bondárová (Maď.) - Laura Samsonová (ČR) 7:6 (3), 6:1, Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Diana Šnajderová (Rus.-18) 6:2, 7:6 (6).
