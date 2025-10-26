Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liová víťazkou turnaja WTA v Kuang-čou, vo finále zdolala Sunovú

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nadviazala na svoj triumf z podujatia v Tenerife v roku 2021.

Autor TASR
Kuang-čou 26. októbra (TASR) - Americká tenistka Ann Liová ovládla turnaj WTA v čínskom Kuang-čou. V nedeľnom finále dvojhry zdolala v pozícii nasadenej dvojky Novozélanďanku Lulu Sunovú 7:6 (6), 6:2 a získala druhý titul na hlavnom profesionálnom okruhu. Nadviazala na svoj triumf z podujatia v Tenerife v roku 2021.



dvojhra - finále:

Ann Liová (USA-2) - Lulu Sunová (N. Zél.) 7:6 (6), 6:2
.

