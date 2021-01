Lipsko dúfa, že privíta Liverpool doma napriek vládnym opatreniam

Lipsko 31. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko chce odohrať úvodný osemfinálový zápas Ligy majstrov proti FC Liverpool na domácej pôde napriek zákazu vstupu do krajiny z Veľkej Británie. Spolková vláda zakázala vstup do Nemecka pre obyvateľov krajín, v ktorých sa rozšírila britská mutácia koronavírusu, toto opatrenie platí do 17. februára, duel Lipska s Liverpoolom je naplánovaný o deň skôr.



Hoci opatrenie nemeckej vlády má výnimky, profesionálneho športu sa netýkajú. Riaditeľ RB Lipsko Oliver Mintzlaff však verí, že sa podarí nájsť riešenie: "Futbalisti sú v určitej bubline a podľa mňa by malo existovať riešenie, ktoré nám umožní hrať doma. Nechceme hrať v Petrohrade či niekde inde."



Zákaz vstupu sa vzťahuje okrem Veľkej Británie aj na Portugalsko, Brazíliu, Írsko či JAR. Výnimku majú občania Nemecka či preprava tovarov. Informovala o tom agentúra DPA.