Lipsko má záujem udržať si Wernera aj po zimnom prestupovom období

Lipsko 10. decembra (TASR) - Športový riaditeľ RB Lipsko odmietol správy o tom, že je klub pripravený v januárovom prestupovom období ukončiť spoluprácu s nemeckým útočníkom Timom Wernerom. Rouven Schröder dodal, že plánuje intenzívne rokovať so všetkými hráčmi vrátane Tima.



"Od začiatku sme si povedali, že chceme ísť touto cestou spoločne. Chceme s Timom spolupracovať aj naďalej, a to aj po skončení zimného prestupového obdobia," uviedol Schröder podľa agentúry DPA.



Dvadsaťsedemročný Werner pôsobil v Lipsku v rokoch 2016 až 2020 a v 159 bundesligových zápasoch strelil 95 gólov. Do tímu sa vrátil v auguste 2022 z Chelsea. V súčasnosti sa lieči zo zranenia slabín, ktoré utrpel 13. novembra.