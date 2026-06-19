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Lipsko odmietlo ponuku Liverpoolu na Diomandeho za 100 miliónov libier

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Yan Diomande (11) z Pobrežia Slonoviny oslavuje po tom, čo jeho spoluhráč Amad Diallo strelil prvý gól v zápase skupiny E majstrovstiev sveta vo futbale medzi Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom vo Filadelfii v nedeľu 14. júna 2026. Foto: TASR/AP

Diomande prišiel do Lipska v lete 2025 za 20 miliónov libier zo španielskeho Leganesu so zmluvou do roku 2030 bez výkupnej klauzuly.

Autor TASR
Lipsko 19. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko odmietol ponuku FC Liverpool vo výške 100 miliónov libier (približne 117 miliónov eur) za 19-ročného útočníka Yana Diomandeho. Televízia Sky TV uviedla, že klub z Premier League ponúkol Lipsku fixný poplatok 90 miliónov libier plus 10 miliónov libier v dodatočných zmluvách.

Diomande prišiel do Lipska v lete 2025 za 20 miliónov libier zo španielskeho Leganesu so zmluvou do roku 2030 bez výkupnej klauzuly. Mladík z Pobrežia Slonoviny sa okamžite presadil a upútal pozornosť niekoľkých špičkových klubov. Lipsko, ktoré sa kvalifikovalo do Ligy majstrov, si chce Diomandeho talent udržať, ale špekuluje sa, že by to v klube mohli prehodnotiť, ak ponuky dosiahnu výšku 120 miliónov libier.

Diomande môže zvýšiť svoju hodnotu na MS, na ktorých Pobrežie Slonoviny zvíťazilo v úvodnom zápase proti Ekvádoru a v sobotu sa stretne s Nemeckom. Diomande nastúpil v sezóne 2025/2026 do 33 zápasov Bundesligy, strelil v nich 12 gólov.
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