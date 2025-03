Lipsko odvolalo trénera Roseho, Schäfer: Mužstvo potrebuje nový impulz

Lipsko 30. marca (TASR) – Vedenie nemeckého futbalového klubu RB Lipsko odvolalo z funkcie hlavného trénera Marca Roseho. Stalo sa tak len tri dni pred semifinálovým duelom Nemeckého pohára, v ktorom sa Lipsko stretne so Stuttgartom. Klub avizoval, že meno nástupcu oznámi v krátkom čase.



Lipsko prehralo v sobotu na ihrisku Borussie Mönchengladbach 0:1, čo znamenalo šiesty zápas za sebou bez víťazstva na ihriskách súperov. V tabuľke Bundesligy kleslo na šieste miesto, posledné zaručujúce účasť v európskych súťažiach, a pred Freiburgom je len o skóre. Miestenku do Ligy majstrov, kde Lipsko chýbalo od sezóny 2016/17 len raz, zabezpečujú prvé štyri pozície, pričom štvrtý Mainz je momentálne o tri body pred Lipskom.



Rose prevzal mužstvo v septembri 2022 a hneď vo svojej prvej sezóne ho priviedol k triumfu v Nemeckom pohári. „V Marca a jeho tím sme verili veľmi dlho a až do konca sme sa snažili spoločne zmeniť vývoj. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a chýbajúce výsledky sme však presvedčení, že mužstvo potrebuje nový impulz, aby mohlo naplniť svoje ciele v tejto sezóne,“ uviedol športový riaditeľ Marcel Schäfer podľa agentúry AFP. Tréner sa k svojmu odvolaniu nevyjadril.